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भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की कोर्ट में पेशी, बॉडीगार्ड के फायरिंग करने के मामले में बढ़ी मुश्किलें

अक्षरा सिंह की कोर्ट में पेशी ( ETV Bharat )

वैशाली: भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की गुरुवार को हाजीपुर सिविल कोर्ट में पेशी हुई. करीब पांच साल पुराने इस मामले में उनकी पेशी के बाद एक बार फिर वर्ष 2021 में हुई हर्ष फायरिंग की घटना सुर्खियों में आ गई है. जिले के लालगंज में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर आयोजित उपनयन संस्कार समारोह के दौरान उनके बॉडीगार्ड ने गोलीबारी की थी.

क्या है मामला?

दरअसल, 23 अप्रैल 2021 को लालगंज स्थित पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर उनके भतीजे के उपनयन संस्कार यानी जनेऊ समारोह का आयोजन किया गया था. इस समारोह में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को भी आमंत्रित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान अक्षरा सिंह मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही थीं. इसी बीच पुलिस की वर्दी पहने एक बॉडीगार्ड ने कार्बाइन से खुलेआम फायरिंग की थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.