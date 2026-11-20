भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की कोर्ट में पेशी, बॉडीगार्ड के फायरिंग करने के मामले में बढ़ी मुश्किलें
Akshara Singh Appeared in Court: हर्ष फायरिंग मामले में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रिपोर्ट- अमरेश शर्मा
Published : November 20, 2026 at 11:55 AM IST
वैशाली: भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की गुरुवार को हाजीपुर सिविल कोर्ट में पेशी हुई. करीब पांच साल पुराने इस मामले में उनकी पेशी के बाद एक बार फिर वर्ष 2021 में हुई हर्ष फायरिंग की घटना सुर्खियों में आ गई है. जिले के लालगंज में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर आयोजित उपनयन संस्कार समारोह के दौरान उनके बॉडीगार्ड ने गोलीबारी की थी.
क्या है मामला?
दरअसल, 23 अप्रैल 2021 को लालगंज स्थित पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर उनके भतीजे के उपनयन संस्कार यानी जनेऊ समारोह का आयोजन किया गया था. इस समारोह में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को भी आमंत्रित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान अक्षरा सिंह मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही थीं. इसी बीच पुलिस की वर्दी पहने एक बॉडीगार्ड ने कार्बाइन से खुलेआम फायरिंग की थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.
बॉडीगार्ड ने चलाई थी गोली
मामले ने उस समय तब तूल पकड़ लिया, जब यह सामने आया कि समारोह का आयोजन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान किया गया था. उस वक्त राज्य में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा था. इसके बावजूद समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी. कार्यक्रम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने के भी आरोप लगे थे.
कई लोगों पर हुआ था केस
वायरल वीडियो और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी अनु शुक्ला, बॉडीगार्ड और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
मुन्ना शुक्ला का बयान हुआ था वायरल
घटना के बाद मुन्ना शुक्ला के बयान भी काफी चर्चा में रहे थे. मीडिया से बातचीत के दौरान उनका कथित बयान 'वे कानून तोड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं' सुर्खियों में आया था. वहीं, उनका एक अन्य बयान 'यहां गोली नहीं चलेगी तो क्या अगरबत्ती जलेगी' भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.
अब पांच साल बाद अक्षरा सिंह की हाजीपुर न्यायालय में पेशी से इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है. हालांकि, मामले में आगे की सुनवाई और न्यायालय के अगले आदेश को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं.
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