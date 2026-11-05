Inspiring Story: ईंट भट्ठे की तपिश में फौजी बनने की जिद, बिहार में बच्चों के हाथों में पहुंची किताबें
Sheikhpura Akshar Learning Center: ईंट-भट्ठा प्रवासियों के बच्चे भी अब पढ़ाई कर भविष्य संवार सकते हैं. रिपोर्ट-शिवचंद्र प्रताप
Published : November 5, 2026 at 6:56 AM IST
शेखपुरा: चिमनियों से निकलता काला धुआं, जलती हुई मिट्टी की सोंधी गंध और चारों तरफ बिखरे कोयले के ढेर के बीच बिहार के शेखपुरा जिले में एक नया सवेरा हुआ है. रोजगार की तलाश में भटकते ईंट-भट्ठा मजदूर परिवारों के बच्चों के हाथों में अब कोयले की कालिख नहीं, बल्कि सुनहरे भविष्य की पेंसिल नजर आ रही है.
रोजी-रोटी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई अक्सर बुरी तरह प्रभावित होती है. दूसरे राज्यों से काम करने आने वाले इन प्रवासियों के सामने अपने नौनिहालों को साक्षर बनाना आज के समय में भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है.
बिहार के शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड से लगभग दस किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित देवले गांव में जिला प्रशासन ने इस चुनौती को समझा है. प्रशासन ने इस विवशता को समझते हुए ईंट-भट्ठों पर ही अक्षर लर्निंग सेंटर संचालित करने की एक बेहद सराहनीय और मानवीय पहल की शुरुआत की है.
सीमित साधन और ऊंचे हौसले
ईंट-भट्ठों की तपती जमीन पर बने इस बड़े आकार के कमरे में बच्चों के पढ़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं. यहां बच्चों के पास भले ही सुविधाएं बेहद सीमित हैं, लेकिन शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने के उनके हौसलों में कोई कमी नहीं है.
सपनों को मिलने लगी उड़ान
इस पाठशाला में बच्चे न सिर्फ अक्षरों की पहचान कर रहे हैं, बल्कि कविताएं सुनाने के साथ-साथ तरह-तरह की मनोरंजक लेखन गतिविधियां भी सीख चुके हैं. इन विपरीत हालातों के बीच पढ़ाई करते हुए कोई बच्चा भविष्य में डॉक्टर तो कोई इंजीनियर तो कोई फौजी बनकर देश की सेवा करने का सपना संजोए बैठा है.
इस पूरी पहल की सबसे खास और अनूठी बात यह है कि जिले के लोदीपुर पंचायत के देवले गांव की वार्ड पार्षद रीता देवी खुद कई वर्षों से इसी ईंट-भट्ठे पर मजदूरी का काम कर रही हैं. जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनके अपने बच्चे भी इसी लर्निंग सेंटर में शिक्षा ले रहे हैं.
मजदूरों के लिए बड़ा वरदान
वर्तमान में इस सेंटर पर एक शिक्षक को बाकायदा नियुक्त किया गया है, जो लगातार बच्चों को पूरी लगन के साथ पढ़ाई करवाते हैं. इस सेंटर में अभी लगभग 50 से अधिक बच्चे नियमित पढ़ रहे हैं, जिसके कारण यह ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है.
रांची से शेखपुरा का सफर
झारखंड के रांची के रहने वाले धनेश्वर मुंडा लगातार 5 वर्षों से इसी ईंट-भट्ठे पर कठिन मजदूरी का काम कर रहे हैं. वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं. वह अपनी पत्नी के सहयोग से बच्चों को नियमित रूप से इस अक्षर लर्निंग सेंटर पर पढ़ाई के लिए भेजते हैं.
"हम लोगों का जीवन तो बगैर शिक्षा के एकदम बेकार हो गया है. अब बच्चों को अशिक्षित रखकर उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते. कम से कम बच्चों की जिंदगी बन जाए तो अच्छा रहेगा. मेरे चार बच्चे हैं, जिनमें से दो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं." -धनेश्वर मुंडा, रांची (प्रवासी मजदूर)
मासूम सृष्टि की दृढ़ इच्छाशक्ति
महज छह महीने पहले शुरू हुए इस अक्षर लर्निंग सेंटर में पढ़ाई करने वाली पांच वर्ष की सृष्टि की बातें दिल को छू जाती हैं. जब सृष्टि से काम में मन लगने और पढ़ाई में मन लगने के बारे में पूछा गया, तो उसने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया.
"मुझे पढ़ाई करने में बहुत मन लगता है. पढ़ाई की महत्ता मेरे माता-पिता भी मुझे बताते हैं और हमेशा लर्निंग सेंटर भेजते हैं. मुझे बड़ा होकर फौजी बनना है, इसीलिए मैं यहां हर रोज बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूं." -सृष्टि, पांच वर्षीय छात्रा
पिंकी की आंखों के सुनहरे सपने
ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले एक अन्य मजदूर की बेटी पिंकी की आँखों में भी देश सेवा के बड़े सपने हैं. वह हर रोज समय पर सेंटर आती है और पूरी लगन से बुनियादी शिक्षा सीख रही है. वह सुविधाओं की कमी के बाद भी आगे बढ़ना चाहती है.
"मुझे पढ़-लिखकर बड़ा होकर फौजी बनना है. मुझे सर यहां क्लास में हर रोज एबीसीडी (ABCD), गिनती, जोड़ और घटाव पढ़ाते हैं." -पिंकी, भट्ठा मजदूर की बेटी
रामधीर का टूटा हुआ सफर
महज दो महीना पहले इस सेंटर में आने वाला छात्र रामधीर पहले अपने माता-पिता के साथ रांची में रहता था. जब उसका परिवार रोजगार की तलाश में बिहार के शेखपुरा पहुंचा, तो भट्ठे से स्कूल की दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी पढ़ाई पूरी तरह से छूट गई थी.
"पहले हम कहीं नहीं जाते थे. मेरे मम्मी-पापा यहां ईंट बनाने का काम करते हैं. इस सेंटर के खुलने से मुझे दोबारा मौका मिला है. मुझे बड़ा होकर आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है." -रामधीर, छात्र
सरमंती का संघर्ष और वापसी
तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सरमंती कुमारी मूल रूप से शेखपुरा के ही नगर परिषद क्षेत्र के कटनीकोल की रहने वाली है. वह अभी अपने परिवार के साथ काम के सिलसिले में इस ईंट-भट्ठे पर आई हुई है. यहां आने के बाद उसका स्कूल जाना बंद हो गया था.
शिक्षा के प्रति मां का लगाव
सरमंती बताती है कि जब वह भट्ठे या घर पर काम करने की कोशिश करती है, तो उसकी मम्मी उसे तुरंत रोक देती हैं. उसकी मां उसे समझाती हैं कि काम से पहले पढ़ाई जरूरी है और उसे हर हाल में रोज़ लर्निंग सेंटर भेजती हैं.
"मैं माता-पिता के साथ ईंट-भट्ठे पर रहती हूं और मुझे याद नहीं कि यहां कब से रह रही हूं. पहले गांव में स्कूल जाती थी पर यहां आकर पढ़ाई बंद हो गई थी. अब सेंटर शुरू होने पर फिर आने लगी हूं. पहले पढ़ना है, आगे क्या बनना है फिर देखेंगे." -सरमंती कुमारी, छात्रा
कठिन परिश्रम से सीखा गणित
सरमंती को अक्षरों की दुनिया और पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मन लगता है. लगातार सेंटर आने के कारण वह अब तक गणित में पहाड़ा और गिनती आदि अच्छी तरह सीख चुकी है. उसने संकल्प लिया है कि उसे आगे रुकना नहीं है और बहुत पढ़ाई करनी है.
प्रशासनिक प्रयास और उम्मीदें
जिला प्रशासन इस जमीनी बदलाव और बच्चों के उत्साह से बेहद प्रभावित है. शिक्षा विभाग इन वंचित और प्रवासी मजदूरों के बच्चों को एक बेहतर कल देने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है ताकि कोई भी बच्चा साक्षर होने से वंचित न रह जाए.
जिले भर में विस्तार की योजना
देवले गांव के इस सफल मॉडल को देखने के बाद जिला प्रशासन अब इसे पूरे जिले में लागू करने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत शेखपुरा के सभी ईंट-भट्ठों पर ऐसे ही अक्षर लर्निंग सेंटर संचालित करने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी योजना बनाई जा रही है.
"बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं. आगे इस तरह के और भी लर्निंग सेंटर खोलने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जा रहा है." -तनवीर आलम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा
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