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Inspiring Story: ईंट भट्ठे की तपिश में फौजी बनने की जिद, बिहार में बच्चों के हाथों में पहुंची किताबें

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शेखपुरा: चिमनियों से निकलता काला धुआं, जलती हुई मिट्टी की सोंधी गंध और चारों तरफ बिखरे कोयले के ढेर के बीच बिहार के शेखपुरा जिले में एक नया सवेरा हुआ है. रोजगार की तलाश में भटकते ईंट-भट्ठा मजदूर परिवारों के बच्चों के हाथों में अब कोयले की कालिख नहीं, बल्कि सुनहरे भविष्य की पेंसिल नजर आ रही है.