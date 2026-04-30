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देहरादून मुठभेड़ की इनसाइड स्टोरी, आरोपी पर दर्ज थे 14 मुकदमे, पेशी पर आया था दून

देहरादून: थाना प्रेमनगर क्षेत्र में जानलेवा हमला कर लूट की घटना को अंजाम देने वाला बदमाश पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया. इस मुठभेड़ में थाना प्रभारी प्रेमनगर गोली लगने से घायल हो गए. फिलहाल थाना प्रभारी की हालत स्थिर है और अस्पताल में उपचार जारी है.

देहरादून पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में मारा गया बदमाश साल 2014 में बालावाला में हुए अंकित हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. आरोपी ने अपने साथियों के साथ बालावाला क्षेत्र में डकैती की घटना के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी. घटना के बाद आरोपी के लगातार फरार चलने पर उस पर 50 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था. घटना में 3 साल बाद आरोपी को पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया था. बदमाश पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती और अन्य संगीन अपराधों के 14 मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश पर लूट की घटना में फरार चलने पर शामली पुलिस ने भी 5 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया था.

आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि, 29 अप्रैल बुधवार रात पौंधा में करीब साढ़े दस बजे ठेकदार देवराज कार्य खत्म करके घर वापस जा रहा था. उसी दौरान तीन बदमाश आए और तमंचे के बल पर 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की. लेकिन बैग नहीं देने पर बदमाशों ने ठेकदार को गोली मार दी. देवराज को पीठ पर गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. हालांकि, घायल होने के बावजूद देवराज ने हिम्मत दिखाते हुए 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी.

देहरादून एनकाउंटर (ETV Bharat)

घटना की सूचना थाना प्रेमनगर को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल देवराज को अस्पताल पहुंचाया और दूसरी तरफ, इलाके में बदमाशों की घेराबंदी की. इस दौरान बदमाशों और पुलिस के आमने-सामने आ जाने से दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई. एक गोली थाना प्रेमनगर प्रभारी नरेश राठौड़ को लगी और वे घायल हो गए. जबकि एक बदमाश की मौत हो गई. साथ ही मौके से दो बदमाश फरार हो गए. घटना में शामिल बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर लूटपाट की घटना के संबंध में पीड़ित देवराज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर पर मुकदमा दर्ज किया गया.

घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई. मौके से एफएसएल टीम को मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का मोबाइल बरामद हुआ. जिसकी एसओजी और साइबर सैल से जांच कराने और मोबाइल नंबर की आईडी निकालने पर मृतक बदमाश की पहचान अकरम निवासी शामली, उत्तरप्रदेश के रूप में हुई.