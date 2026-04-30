देहरादून मुठभेड़ की इनसाइड स्टोरी, आरोपी पर दर्ज थे 14 मुकदमे, पेशी पर आया था दून
हत्या समेत 14 मामलों में आरोपी अकरम देहरादून के प्रेमनगर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. आरोपी 2014 के अंकित हत्याकांड में भी शामिल था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 30, 2026 at 6:12 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 6:20 PM IST
देहरादून: थाना प्रेमनगर क्षेत्र में जानलेवा हमला कर लूट की घटना को अंजाम देने वाला बदमाश पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया. इस मुठभेड़ में थाना प्रभारी प्रेमनगर गोली लगने से घायल हो गए. फिलहाल थाना प्रभारी की हालत स्थिर है और अस्पताल में उपचार जारी है.
देहरादून पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में मारा गया बदमाश साल 2014 में बालावाला में हुए अंकित हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. आरोपी ने अपने साथियों के साथ बालावाला क्षेत्र में डकैती की घटना के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी. घटना के बाद आरोपी के लगातार फरार चलने पर उस पर 50 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था. घटना में 3 साल बाद आरोपी को पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया था. बदमाश पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती और अन्य संगीन अपराधों के 14 मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश पर लूट की घटना में फरार चलने पर शामली पुलिस ने भी 5 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया था.
आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि, 29 अप्रैल बुधवार रात पौंधा में करीब साढ़े दस बजे ठेकदार देवराज कार्य खत्म करके घर वापस जा रहा था. उसी दौरान तीन बदमाश आए और तमंचे के बल पर 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की. लेकिन बैग नहीं देने पर बदमाशों ने ठेकदार को गोली मार दी. देवराज को पीठ पर गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. हालांकि, घायल होने के बावजूद देवराज ने हिम्मत दिखाते हुए 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी.
घटना की सूचना थाना प्रेमनगर को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल देवराज को अस्पताल पहुंचाया और दूसरी तरफ, इलाके में बदमाशों की घेराबंदी की. इस दौरान बदमाशों और पुलिस के आमने-सामने आ जाने से दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई. एक गोली थाना प्रेमनगर प्रभारी नरेश राठौड़ को लगी और वे घायल हो गए. जबकि एक बदमाश की मौत हो गई. साथ ही मौके से दो बदमाश फरार हो गए. घटना में शामिल बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर लूटपाट की घटना के संबंध में पीड़ित देवराज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर पर मुकदमा दर्ज किया गया.
घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई. मौके से एफएसएल टीम को मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का मोबाइल बरामद हुआ. जिसकी एसओजी और साइबर सैल से जांच कराने और मोबाइल नंबर की आईडी निकालने पर मृतक बदमाश की पहचान अकरम निवासी शामली, उत्तरप्रदेश के रूप में हुई.
मृतक के आपराधिक इतिहास की जानकारी करने पर सामने आया कि अकरम ने साल 2014 में अपने साथियों के साथ मिलकर बालावाला क्षेत्र स्थित एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया था. इस दौरान उनके द्वारा पीड़ित परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर एक युवक अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल करते हुए घर से ज्वेलरी और नकदी लूट ली थी.
घटना में आरोपी अकरम लगभग 3 साल तक फरार रहा, जिस पर पुलिस ने 50 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया था. घटना में देहरादून पुलिस ने आरोपी अकरम को साल 2017 में घटना में प्रयोग अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी अकरम इससे पहले भी साल 2024 और 2025 में पटेल नगर और क्लेमेंटटाउन से भी चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है. यूपी की शामली पुलिस ने भी लूट की घटना में फरार चलने पर आरोपी पर 5 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया था.
पुलिस ने बताया कि, आरोपी कोर्ट की तारीख पर पेशी के लिए देहरादून आया था, जिसके द्वारा बुधवार देर रात उसने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अजांम दिया. मुठभेड़ की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली को भी फोन के माध्यम से जानकारी दी गई है.
वहीं घायल ठेकदार देवराज ने बताया कि, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जान बचाई है. थाना प्रेमनगर प्रभारी नरेश राठौर द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की है. पीड़ित परिवार ने समाने आकर दून पुलिस का धन्यवाद किया है.
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि,
मौके से घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस को 1 देशी पिस्टल, 1 देसी तमंचा और घटना में लूटा गया शत प्रतिशत माल बरामद हुआ. पुलिस टीम ने मुठभेड़ में घायल थाना प्रेमनगर प्रभारी, बदमाश और लूट की घटना में घायल पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए प्राथमिक अस्पताल प्रेम नगर लाया गया, जहां से तीनों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान कारोनेशन अस्पताल में घायल बदमाश की मृत्यु हो गई. घटना में शामिल फरार अन्य साथियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी देहरादून -
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