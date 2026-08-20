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अकलेरा में पोस्टर हटवा रहे नगर पालिका EO को बीच बाजार पीटा, बिल भुगतान का बनाया दबाव

पुलिस थाना अकलेरा ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: अकलेरा कस्बे की नगर पालिका में कार्यरत अधिशासी अधिकारी EO के साथ सफाई ठेकेदार पिता-पुत्र ने बीच बाजार मारपीट कर दी. घटना में EO के चेहरे और हाथ पर चोट आई है. पूरा विवाद सफाई कर्मचारियों के बिलों के भुगतान को लेकर बताया जा रहा है.पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कर डिटेन कर लिया. अकलेरा थाना प्रभारी धर्माराम चौधरी ने बताया कि EO पुखराज मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के दौरान वह कस्बे में लगे राजनीतिक झंडे, पोस्टर और बैनर हटवाने की कार्रवाई करवा रहे थे. इसी दौरान सफाई ठेकेदार आनंद धौलपुरिया और उनके पुत्र देवेंद्र धौलपुरिया मौके पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें डिटेन कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है.