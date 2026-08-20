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अकलेरा में पोस्टर हटवा रहे नगर पालिका EO को बीच बाजार पीटा, बिल भुगतान का बनाया दबाव

पुलिस ने EO का मेडिकल करवाया है. ठेकेदार पिता-पुत्र से पूछताछ की जा रही है.

Aklera Municipality EO Beaten
पुलिस थाना अकलेरा (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 3:37 PM IST

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झालावाड़: अकलेरा कस्बे की नगर पालिका में कार्यरत अधिशासी अधिकारी EO के साथ सफाई ठेकेदार पिता-पुत्र ने बीच बाजार मारपीट कर दी. घटना में EO के चेहरे और हाथ पर चोट आई है. पूरा विवाद सफाई कर्मचारियों के बिलों के भुगतान को लेकर बताया जा रहा है.पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कर डिटेन कर लिया.

अकलेरा थाना प्रभारी धर्माराम चौधरी ने बताया कि EO पुखराज मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के दौरान वह कस्बे में लगे राजनीतिक झंडे, पोस्टर और बैनर हटवाने की कार्रवाई करवा रहे थे. इसी दौरान सफाई ठेकेदार आनंद धौलपुरिया और उनके पुत्र देवेंद्र धौलपुरिया मौके पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें डिटेन कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है.

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बिल भुगतान को लेकर दबाव का आरोप: EO पुखराज मीणा ने बताया कि आनंद और देवेंद्र सफाई ठेकेदार हैं और नगर पालिका में उनके बिल बकाया हैं. दोनों ने सफाई कार्य से जुड़े बिलों का भुगतान करने के लिए बीच बाजार हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया. उन्होंने दोनों को कार्यालय में आकर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने की बात कही. इसी बात को लेकर पिता-पुत्र भड़क गए और मारपीट करने लगे, जिससे उनके चेहरे पर चोट आई. घटना के बाद बाजार में हड़कंप मच गया. नगर पालिका कर्मियों ने समझाइश कर मामले को शांत कराया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने EO का मेडिकल करवाया है और ठेकेदार पिता-पुत्र से पूछताछ की जा रही है.

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INCIDENT DURING REMOVAL OF POSTER
EXECUTIVE OFFICER AKLERA PALIKA
CONTRACTOR FATHER AND SON DETAINED
BILL PAYMENT DISPUTE
AKLERA MUNICIPALITY EO BEATEN

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