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अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, सात हजार करोड़ नहीं 70 हजार करोड़ भी खर्च कर दें छवि नहीं सुधरेगी

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला. कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जो 26000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए हैं उन सभी को फिर से खोला जाएगा. यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही आबादी के हिसाब से तीन माह में गणना कराएंगे. सरकार की छवि पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश के लोगों की ये मांग रही है कि जातीय जनगणना हो. आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिले. समाजवादी सरकार बनते ही तीन माह के अंदर गिनती कराने का काम करेंगे. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लूट हो रही है, जो महाडकैती हो रही है उसका पैसा बचाकर हम लोग गरीबों को देने का काम करेंगे.

अखिलेश ने कहा कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 26 हजार प्राइमरी स्कूल जो बंद कर रहे हैं, वो चालू किए जाएंगे. अगर साझेदारी न होती तो पर्दादारी क्यों हो रही है. भारतीय जनता पार्टी बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है. गरीबों से पैसा लूटकर उनकी जेबों तक पहुंचाते हैं. एथेनॉल इसका उदाहरण है, चीनी महंगी हो रही है, लेकिन गाड़ियों में इस्तेमाल करना जरूरी है. गरीबों का यह पैसा अमीरों को जा रहा है.