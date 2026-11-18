CM योगी के 'गढ़' में अखिलेश यादव का रोड शो, PDA रथ में सवार होकर निकली यात्रा, बुलडोजर से हुआ स्वागत
अखिलेश यादव देवकही गांव में जनसभा को करेंगे संबोधित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 3:58 PM IST
गोरखपुर : आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी गोरखपुर को केंद्र बनाकर पूर्वांचल में सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है. इसी क्रम में आज यानी बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शहर पहुंचे हैं. वह करीब 12:50 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, फिर यहां रथ में सवार होकर रैली के लिए निकल गए.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जनसभा, गोरखपुर। https://t.co/oHBYFWfb2q— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 18, 2026
दरअसल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का PDA रथ के साथ रोड शो एयरपोर्ट से शुरू हो चुका है, जो करीब 20 किलोमीटर के बाद चौरी चौरा पहुंचेगा. उसके बाद देवकही गांव में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद बंधू सिंह की प्रतिमा के अनावरण करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के लिए करीब 2 घंटे का समय रखा गया है.
#WATCH गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | समाजवादी पार्टी की 'पीडीए रथ यात्रा' गोरखपुर हवाई अड्डे से चौरी चौरा के लिए रवाना हुई; यात्रा का स्वागत करने के लिए सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। https://t.co/0xRYliO2B6— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2026
इस रोड शो में जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में भी कार्यकर्त्ता पहुंचे हैं. बताया गया कि चौरी चौरा के कार्यक्रम के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवास "तिवारी हाता" पर भी जाएंगे.
गोरखपुर की यही पुकार इस बार पीडीए की सरकार https://t.co/9Ne8y9LtWP— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 18, 2026
यहां वह करीब आधे घंटे तक रुकने के बाद अखिलेश एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे. जहां से उनका निजी विमान लखनऊ के लिए उड़ान भरेगा. माना जा रहा है की चौरी चौरा की क्रांतिकारी पहचान को आयोजन का केंद्र बनाकर सपा क्षेत्र जुड़ाव मजबूत करना चाहती है. बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण इसी रणनीति का हिस्सा है.
यह भी बताया जा रहा है कि आज आधिकारिक रूप से अजय सिंह उर्फ टप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी से चूकने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर करीब 30000 वोट हासिल किया था.
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