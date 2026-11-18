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CM योगी के 'गढ़' में अखिलेश यादव का रोड शो, PDA रथ में सवार होकर निकली यात्रा, बुलडोजर से हुआ स्वागत

अखिलेश यादव का रोड शो ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी गोरखपुर को केंद्र बनाकर पूर्वांचल में सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है. इसी क्रम में आज यानी बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शहर पहुंचे हैं. वह करीब 12:50 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, फिर यहां रथ में सवार होकर रैली के लिए निकल गए.

दरअसल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का PDA रथ के साथ रोड शो एयरपोर्ट से शुरू हो चुका है, जो करीब 20 किलोमीटर के बाद चौरी चौरा पहुंचेगा. उसके बाद देवकही गांव में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद बंधू सिंह की प्रतिमा के अनावरण करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के लिए करीब 2 घंटे का समय रखा गया है.