कोडीन कफ सिरप मामले में अखिलेश का CM योगी को जवाब, कहा- अपना चेहरा ना पोछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया
अखिलेश यादव ने कहा, कालीन भैया और कोडीन मामले में जिन पर 128 FIR दर्ज हैं, वे अब 'कोडीन भैया' कहलाए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 3:48 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 4:06 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया. अखिलेश यादव ने एक शेर पढ़ते हुए सरकार पर कटाक्ष किया. कहा, 'अपना चेहरा न पोछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया.' कोडीन कफ सिरप मामले पर कहा कि अगर इस पूरे प्रकरण को सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो साफ लगता है कि सरकार सच्चाई को छिपा रही है.
उन्होंने कहा कि कालीन भैया और कोडीन मामले में जिन पर 128 एफआईआर दर्ज हैं, वे अब 'कोडीन भैया' कहलाए जा रहे हैं. अखिलेश ने कहा, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया है उसपर बुलडोजर चलना चाहिए. कालीन भैया, कोडीन भैया, सबपर बुलडोजर चलना चाहिए.
" मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया है उसपर बुलडोजर चलना चाहिए। कालीन भैया, कोडीन भैया, सबपर बुलडोजर चलना चाहिए।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) December 20, 2025
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/Qi5qpk8WaC
सीएम से साथ तस्वीरों में माफिया कौन? उन्होंने कहा कि इस मामले में कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन अगर तस्वीर में खड़ा व्यक्ति माफिया है, तो मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरों में माफिया कौन है, यह भी जनता को बताया जाए. अखिलेश यादव ने कहा कि जब सच सामने आने लगता है, तो दूसरों पर आरोप लगाए जाने लगते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं और यह पूरा मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.
बुलडोजर एक्शन की मांग : यह सिर्फ 700 करोड़ का नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़ा घोटाला है. समाजवादी पार्टी की मांग है कि जितने भी माफिया इस मामले में शामिल हैं, सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए. कानपुर के चर्चित मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश दुबे आज जिंदा है, तो वह समाजवादी पार्टी के सवाल उठाने की वजह से है.
सरकार आरटीआई के जवाब तक बदल दे रही : अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है कि कफ सिरप मामले की सच्चाई सरकार जनता के सामने लाएगी और जो भी दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी. पर्यावरण के सवाल पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार आरटीआई के जवाब तक बदल देती है, जबकि हकीकत यह है कि पर्यावरण को लेकर कोई ठोस काम नहीं हो रहा. प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और सवाल यह है कि आने वाली नस्लों को हम क्या सौंप कर जाएंगे.
यूपी में हो मिलिट्री स्कूल की स्थापना : अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग आजादी के लिए लड़े हैं, वही उसकी कीमत समझते हैं. सैनिकों के सम्मान का सही अर्थ जानते हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मिलिट्री स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए. लखनऊ, वाराणसी और कन्नौज में मिलिट्री स्कूल स्थापित किए जाएं. देश में इस समय केवल पांच मिलिट्री स्कूल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश इसकी पूरी क्षमता रखता है.
" हम हमारे वीरों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं। इकलौती समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह डाला था कि दिल्ली की सरकार बनेगी तो हम लोग अहीर रेजिमेंट बनाने का काम करेंगे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) December 20, 2025
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/U7cNqdblKs
सरकार बनी तो अहीर रेजिमेंट का गठन होगा : उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाएगा. अखिलेश यादव ने री-जांगला युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह हमारे सैनिकों ने चीन को पराजित कर देश का परचम लहराया, आज हम उन वीर जवानों को याद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आजादी पाने और आजादी बचाने के लिए लड़ने वाले ही सैनिकों के महत्व को समझते हैं.
आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से आरक्षण की उम्मीद करना ही अपने आप में सवालों के घेरे में है. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के पास अब केवल 384 दिन बचे हैं और सरकार के जाने के बाद ही सभी वर्गों को न्याय मिल सकेगा.
अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कैप्टन राम चंद्र यादव ने कहा, नेताजी की वजह से जवानों की डेड बॉडी घर आने लगी, उन्होंने जवानों की हालत को ऐसा कर दिया कि बहन बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकें. एक तीसरा काम रह गया अहीर रेजिमेंट का वो अखिलेश की जिम्मेदारी पर छोड़ता हूं.
शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश पर किया पलटवार : उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कोडिन कफ सिरप को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोडिन कफ सिरप के माफिया का फोटो भी साझा किया. उन्होंने कहा कि कोडिन कफ सिरप से तमिलनाडु में कई बच्चों की मौतें हुई थी. उस समय भी विपक्ष कुछ भी नहीं बोल रहा था. सरकार ने कफ सिरप माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
यह भी पढ़ें : CA पत्नी ने इंजीनियर पति को बताया नपुंसक; आगरा कमिश्नर से की शिकायत, जेठ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप