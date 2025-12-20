ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले में अखिलेश का CM योगी को जवाब, कहा- अपना चेहरा ना पोछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया

अखिलेश ने सीएम योगी पर पलटवार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया. अखिलेश यादव ने एक शेर पढ़ते हुए सरकार पर कटाक्ष किया. कहा, 'अपना चेहरा न पोछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया.' कोडीन कफ सिरप मामले पर कहा कि अगर इस पूरे प्रकरण को सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो साफ लगता है कि सरकार सच्चाई को छिपा रही है. उन्होंने कहा कि कालीन भैया और कोडीन मामले में जिन पर 128 एफआईआर दर्ज हैं, वे अब 'कोडीन भैया' कहलाए जा रहे हैं. अखिलेश ने कहा, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया है उसपर बुलडोजर चलना चाहिए. कालीन भैया, कोडीन भैया, सबपर बुलडोजर चलना चाहिए. सीएम से साथ तस्वीरों में माफिया कौन? उन्होंने कहा कि इस मामले में कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन अगर तस्वीर में खड़ा व्यक्ति माफिया है, तो मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरों में माफिया कौन है, यह भी जनता को बताया जाए. अखिलेश यादव ने कहा कि जब सच सामने आने लगता है, तो दूसरों पर आरोप लगाए जाने लगते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं और यह पूरा मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. बुलडोजर एक्शन की मांग : यह सिर्फ 700 करोड़ का नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़ा घोटाला है. समाजवादी पार्टी की मांग है कि जितने भी माफिया इस मामले में शामिल हैं, सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए. कानपुर के चर्चित मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश दुबे आज जिंदा है, तो वह समाजवादी पार्टी के सवाल उठाने की वजह से है. सरकार आरटीआई के जवाब तक बदल दे रही : अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है कि कफ सिरप मामले की सच्चाई सरकार जनता के सामने लाएगी और जो भी दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी. पर्यावरण के सवाल पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार आरटीआई के जवाब तक बदल देती है, जबकि हकीकत यह है कि पर्यावरण को लेकर कोई ठोस काम नहीं हो रहा. प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और सवाल यह है कि आने वाली नस्लों को हम क्या सौंप कर जाएंगे.