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सीएम योगी के ‘टोंटी चोर’ बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले- वनस्पति विवेक छीन लेती है

सीएम योगी को अखिलेश यादव ने दिया जवाब. ( Photo Credit; ETV Bharat )