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सीएम योगी के ‘टोंटी चोर’ बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले- वनस्पति विवेक छीन लेती है

अखिलेश ने कहा, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि क़ुदरत का बुलडोज़र अब घूम गया है.

सीएम योगी को अखिलेश यादव ने दिया जवाब.
सीएम योगी को अखिलेश यादव ने दिया जवाब. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 4:49 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 5:12 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना के शुभारंभ और वृक्षारोपण महाअभियान-2026 लोगो अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण, जल बचत और जनभागीदारी पर जोर दिया. लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने और उसकी सुरक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पौधारोपण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी भी समाज को उठानी होगी.

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग भी जरूरी है. इसी दौरान उन्होंने ‘हर घर नल योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि कई स्थानों पर लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं.

टोंटी का नाम लेकर हंस पड़े सीएम योगी. (Video Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया, लेकिन पता चला कि कहीं कोई टोंटी चोरी कर रहा है. कोई अन्य तरीके से योजना को नुकसान पहुंचा रहा है. ऐसे लोगों को समाज को टोकना चाहिए और सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए.

मुख्यमंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लत से गलत की ओर… वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का ख़ौफ़ रातों की नींद. नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई नहीं देता है. कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं. ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि क़ुदरत का बुलडोज़र अब घूम गया है.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में तेज रफ्तार थार ने तीन को रौंदा, अनियंत्रित होकर पलटी, नाबालिग चला रहा था गाड़ी

Last Updated : June 5, 2026 at 5:12 PM IST

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योगी के टोंटी वाले बयान पर अखिलेश
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