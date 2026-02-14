अखिलेश यादव का सीएम योगी से सवाल, पूछा- संत की उपाधि किस संस्था ने दी ?
अखिलेश यादव ने कहा, कान छेदवाने से कोई संत नहीं हो जाता. जो भी संत होगा वह मर्यादा में रहकर बात करेगा.
February 14, 2026
February 14, 2026
इटावा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को इटावा पहुंचे. सीएम योगी और भाजपा पर तंज किया. उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सीएम योगी से सवाल किया, पूछा- चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब आपको संत की उपाधि किस संस्था ने दी?
अखिलेश यादव ने कहा, कान छेदवाने से या भगवा वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं हो जाता. जिस तरह की भाषा का विधान सभा के सदन में प्रयोग किया जा रहा है वह उचित नहीं है. जो भी संत होगा वह मर्यादा में रहकर बात करेगा.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जब आईने में देखते होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि वे संत नहीं हैं. बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी केवल दिखावे की सनातन राजनीति करती है. सच्चा सनातनी वही है जो न्याय, भाईचारा और समानता की बात करे.
उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए. अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा और चुनाव आयोग एक ही है. बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भरकर समाजवादी पार्टी और पीडीए समर्थकों के वोट काटे गए.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह तो द्वापर और त्रेता के दशरथ और नंदलाल का भला हो, जिन्होंने हमें बचा लिया. क्योंकि दशरथ और नंदलाल के नाम पर फार्म-7 भरकर प्रदेश में कई विधानसभाओं में बहुत सारे वोट कटवाने की शिकायत की गई. यह सभी वोट सपा और पीडीए के लोगों के थे.
यह इनका टारगेटेड काम था की जो मुस्लिम वोट और समाजवादी पार्टी का वोट और पीडीए का वोट उसे काट दो. लेकिन जब यह पकड़े गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिलाधिकारी, पुलिस, इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई है.
अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर चिंता जताई. कहा, इससे देश के कृषि और व्यापार पर असर पड़ सकता है. जनता को गलत तरीके से समझाया जा रहा है और वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है.
