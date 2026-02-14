ETV Bharat / state

अखिलेश यादव का सीएम योगी से सवाल, पूछा- संत की उपाधि किस संस्था ने दी ?

अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को इटावा पहुंचे. सीएम योगी और भाजपा पर तंज किया. उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सीएम योगी से सवाल किया, पूछा- चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब आपको संत की उपाधि किस संस्था ने दी? अखिलेश यादव ने कहा, कान छेदवाने से या भगवा वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं हो जाता. जिस तरह की भाषा का विधान सभा के सदन में प्रयोग किया जा रहा है वह उचित नहीं है. जो भी संत होगा वह मर्यादा में रहकर बात करेगा. अखिलेश यादव ने योगी सरकार से किया सवाल. (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जब आईने में देखते होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि वे संत नहीं हैं. बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी केवल दिखावे की सनातन राजनीति करती है. सच्चा सनातनी वही है जो न्याय, भाईचारा और समानता की बात करे.