लखनऊ में वकीलों के समर्थन में अखिलेश यादव का पत्र, X पर लिखा- पीड़ा बढ़ रही, इसीलिए पीडीए बढ़ रहा
अखिलेश यादव ने वकीलों पर लाठीचार्ज और चैंबर को तोड़ने पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 10:55 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वकीलों के नाम एक खुला पत्र लिखा है. अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को अधिवक्ताओं की रोजी-रोटी और सम्मान पर हमला बताते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. सोमवार को चैंबर पर हुई कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव से मिला और उनसे समर्थन की मांग की. इसके बाद सपा अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं के समर्थन में खुलकर बयान जारी किया. कहा- पीड़ा बढ़ रही, इसीलिए पीडीए बढ़ रहा है.
अखिलेश यादव ने अपने पत्र में लिखा कि अधिवक्ता समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हमेशा सम्मान के पात्र होते हैं. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उन्हें अधिवक्ताओं के दुख-दर्द, प्रताड़ना और अन्याय के बारे में विस्तार से जानकारी मिली.
प्रिय अधिवक्तागण— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 18, 2026
अपने अधिवक्ता समाज के अधिकारों के लिए मुखर विरोध करनेवाले ऐसे निर्भय, साहसी और जुझारू लोग सब जगह सम्मान पाते हैं। आज उनसे मिलकर हमें आपके दुख-दर्द और प्रताड़ना और आपके साथ हुए जुल्म और ज़्यादती के बारे में और विस्तार से पता चला। हम आप जैसे सभी पीड़ित अधिवक्ताओं… pic.twitter.com/FrpzxMF805
हम आप जैसे सभी पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ हैं. अधिवक्ताओं के लिए उनका चैंबर किसी मंदिर से कम नहीं होता, जहां से वे न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं.
सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लखनऊ में चली लाठियां केवल पुरुष और महिला वकीलों पर नहीं पड़ीं, बल्कि उनके सम्मान पर भी हमला हुआ है. उन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ चैंबरों पर नहीं चला, बल्कि अधिवक्ताओं की रोजी-रोटी पर भी चला है.
अखिलेश यादव ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि वकीलों ने ठान लिया तो वे भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों के प्रतिष्ठानों की वैधता की जांच कर सकते हैं और अदालतों में उनका बहिष्कार भी कर सकते हैं. उन्होंने भाजपा को न्याय विरोधी बताते हुए कहा कि जो लोग न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, भाजपा सरकार उन्हीं के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है.
इस दौरान अखिलेश यादव ने सपा की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूजा शुक्ला की एक तस्वीर भी साझा की. तस्वीर में पूजा शुक्ला एक घायल अधिवक्ता को अस्पताल में ‘रामायण’ भेंट करती नजर आ रही हैं. तस्वीर साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा प्रभु राम के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि हाथ में ‘श्रीरामचरितमानस’ लिए अधिवक्ता पर लाठीचार्ज करना भाजपा की सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि इस घटना से धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि सपा प्रतिनिधियों ने घायल अधिवक्ता से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. अखिलेश यादव ने संत समाज और धर्म प्रेमियों से भी अपील की कि वे भाजपा के धार्मिक पाखंड के खिलाफ आगे आएं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के नाम पर समाज में विभाजन और साम्प्रदायिकता फैलाने का काम करती है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है.
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