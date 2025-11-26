अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ देखी ‘120 बहादुर’; बोले-यूपी में 3 करोड़ वोट काटने की तैयारी कर रही BJP
अखिलेश यादव बोले- भारत सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था और आज क्या है?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 5:36 PM IST
लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में अभिनेता फरहान अख्तर के साथ देशभक्ति से ओत-प्रोत फिल्म ‘120 बहादुर’ देखी.अखिलेश यादव के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने भी फिल्म देखी. थिएटर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला. फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है, जिसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया था. इस फिल्म में अभिनेता फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका में हैं, जिन्हें इस वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था.
हर भारतीय को फिल्म देखनी चाहिए: थिएटर में फिल्म से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए फरहान अख्तर ने कहा कि “यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ हुई है. इसकी टैगलाइन ‘हम पीछे नहीं हटेंगे’ हर भारतीय के दिल में जोश भर देती है. यह फिल्म हर भारतीय को ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि देश के जवानों के त्याग और बलिदान को समझा जा सके. लखनऊ मेरे दिल के बेहद करीब है, यहां आना हमेशा खास होता है.”
देशभक्ति सिर्फ़ नारा नहीं, देश पर जान न्योछावर करने का पक्का इरादा होना चाहिए।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 26, 2025

अच्छी फ़िल्म का अच्छा संदेश!
अच्छी फ़िल्म का अच्छा संदेश!#120Bahadur_Special_Screening pic.twitter.com/XaCUJETT1Z
कठिन समय में सेना बनती है देश की ढालः फिल्म देखने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, “यह फिल्म हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस को दिखाती है. कठिन समय में हमारी सेना देश की रक्षा करती है. उसमें एक ऐतिहासिक लड़ाई और परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह की वीरता को दिखाया गया है. हम सब इस बहादुर फोर्स का सम्मान करते हैं. नई पीढ़ी के लिए यह फिल्म बेहद ज़रूरी है.
" दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज हमारे भारत की है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2025
* माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ pic.twitter.com/yF3sVFFK0Q
अहीर जवानों की बहादुरी पर गर्वः अखिलेश ने कहा कि उन्होंने काफी समय बाद थिएटर में कोई फिल्म देखी है. अहीर जवानों की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है. जिस तरह जवानों ने दुश्मन सेना का मुकाबला किया और मातृभूमि की रक्षा की, वह गर्व से भर देता है. अखिलेश यादव ने कहा, “हमारी पार्टी ही पहली ऐसी पार्टी है, जिसने अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट की मांग को शामिल किया था. जो समाज अपनी रेजिमेंट चाहता है, उसकी मांग पूरी होनी चाहिए.
" इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम भरा जीवन जी रहे उनकी याद दिलाई है, नई पीढ़ी को देखना चाहिए। मैं एक लंबे समय के बात मूवी देख रहा थिएटर पर। अहीर जवानों की बहादुरी पर सब लोग गर्व करते हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2025

- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ pic.twitter.com/b63tg56Dwh
" भारत सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था और आज क्या है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2025

- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ pic.twitter.com/egnnDvGtQj
3 करोड़ वोट काटने की तैयारीः अखिलेश यादव ने कहा कि “यूपी में चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर करीब 3 करोड़ वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं. BLO पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है. अधिकारी खुद ही फॉर्म भर रहे हैं. SIR प्रक्रिया के दबाव में दो लोगों की जान गई है, जो बेहद गंभीर मामला है. संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाने की साज़िश हो रही है. बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना चाहती है. उन्होंने सरकार पर उद्योगपतियों को 10 हजार करोड़ से अधिक का ऋण देने का आरोप भी लगाया. सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है, ताकि 2027 में जनता इन्हें डिटेंशन सेंटर भेज सके.
" हम पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अहीर रेजिमेंट चाहिए। सभी समाज जो अपनी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं उनकी रेजिमेंट बननी चाहिए।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2025

- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ pic.twitter.com/srhyWVEn2B
