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अखिलेश यादव ने मेदांता में जाना अनुपमा जायसवाल का हाल, पुतला दहन के दौरान झुलस गई थीं बीजेपी नेता

हादसे के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था. सपा प्रमुख ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में विस्तृत चर्चा की और बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने को कहा.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचकर बीजेपी नेता अनुपमा जायसवाल का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. हाल ही में बहराइच में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव का पुतला जला रही थीं, जिसमें वह झुलस गई थीं.

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल: अस्पताल पहुंचने से पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में गाजीपुर की घटना का जिक्र किया और कहा कि उनके डेलिगेशन ने पीड़ित परिवार से मिलकर 5 लाख रुपये की मदद की है. न्याय की बात अब भी अधूरी है और परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने मांग की कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर थोपे गए सभी झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं. अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ और फतेहपुर में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप: अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि क्या प्रशासन को यह दिखाई नहीं देता कि चुनाव आयोग से जुड़े लोगों के परिवार कहां-कहां तैनात किए जा रहे हैं. उन्होंने नोएडा और आगरा जैसे जिलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर भी संदेह जताया और कहा कि क्या बिना किसी विशेष संबंध के ऐसी पोस्टिंग मिलना संभव है. अधिकारियों को लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना चाहिए.

कैसे झुलसीं थीं अनुपमा जायसवाल: बहराइच में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान अनुपमा जायसवाल विपक्ष के नेताओं का पुतला फूंक रही थीं. इसी दौरान पुतले में अधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण अचानक आग की लपटें तेज हो गईं और हल्का विस्फोट जैसी स्थिति बन गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लपटें सीधे उनके चेहरे और सिर तक पहुंच गईं, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गईं. डॉक्टरों के अनुसार उन्हें सतही जलन हुई है और वर्तमान में उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है.

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