ETV Bharat / state

जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर अखिलेश ने कहा- "जिनकी कुर्सी जाने वाली होती है, वही छोड़ना चाहते हैं निशानी"

ओपी राजभर पर ली चुटकी: अखिलेश यादव बोले- रात भर पहरा देते हैं, फिर भी सरकार को डर क्यों? ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को देवरिया के लार क्षेत्र स्थित रक्सा गांव पहुंचे. यहां उन्होंने पूर्व विधायक स्व. सुरेश यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें नमन किया और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की.

श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और 2027 में सपा की सरकार बनेगी.

देवरिया पहुंचे अखिलेश यादव. (Video Credit: ETV Bharat) जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर कसा तंज: योगी कैबिनेट द्वारा जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' रखने के प्रस्ताव पर अखिलेश ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जेवर का नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है. जो लोग जाने वाले होते हैं, वही जाते-जाते अपनी निशानी छोड़कर जाना चाहते हैं. डबल इंजन की सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए अपना कोई काम नहीं है, इसीलिए ये लोग दूसरों के कामों पर अपने नाम की पट्टी चिपका रहे हैं. रोजगार के मुद्दे पर ली चुटकी: रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि एक रंगी मुख्यमंत्री ने बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन आज प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है. इसी दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए मीडिया से कहा कि आप लोग पता करिए—'वनस्पति बदनाम हुई बाबा तेरे लिए'... आप खुद पता लगाइए कि वह बाबा कौन हैं. उनके इस अनोखे तंज को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े. इसके बाद उन्होंने गठबंधन और चुनाव पर भी अपनी बात रखी. ओपी राजभर पर बयान से लगे ठहाके: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'O.P. रात भर जागते हैं और पहरा देते हैं, फिर भी न जाने सरकार को किस बात का डर सता रहा है.' उनके इस बयान पर कार्यकर्ताओं के बीच जमकर ठहाके लगे. अखिलेश ने आगे कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. आगामी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है.