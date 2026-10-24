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अखिलेश यादव के ‘घुसपैठिया’ बयान पर छिड़ा संग्राम, हमलावर हुई बीजेपी, जानिए क्या कुछ कहा

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा उत्तराखंड के लोगों का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस नेतृत्व का चुप रहना कई सवाल खड़े करता है. चमोली ने कहा कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि वह उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया बताने वाली सोच के साथ खड़ी है या इसके खिलाफ आवाज उठाएगी.

विनोद चमोली ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा अलग राज्य की मांग के दौरान उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. दो अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपनी मांग रखने जा रहे आंदोलनकारियों के साथ जो हुआ, उसे उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता.

उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के लोगों के लिए घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करना बेहद गंभीर मामला है. भारत का नागरिक देश के किसी भी राज्य में रह सकता है. उसे घुसपैठिया कहना गलत है. अखिलेश यादव की टिप्पणी से उत्तराखंड के लोगों के प्रति उनकी सोच सामने आती है. यह उत्तराखंड की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है.

चमोली ने आरोप लगाया कि उस समय आंदोलनकारियों पर गोलीबारी और अत्याचार हुए. उन्होंने कहा कि उस दौर में सवाल उठाया जाता था कि असली दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है. भाजपा नेता ने इसी नारे का हवाला देते हुए कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार को बचाने का आरोप लगाया.

भाजपा विधायक ने कहा उत्तराखंड के लोगों के सम्मान का सवाल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया अखिलेश यादव के बयान और कांग्रेस की चुप्पी को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता. चमोली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव के बयान से सहमत हैं? क्या वह उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहे जाने का विरोध करेंगे?

चमोली ने कहा उत्तराखंड के लोग देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं. सेना में सेवा देकर देश के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं. ऐसे लोगों के लिए घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करना बेहद आपत्तिजनक है.

विनोद चमोली ने प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने की चुनौती दी. उन्होंने हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं से पूछा कि क्या वे अखिलेश यादव की टिप्पणी का विरोध करेंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह बताना चाहिए कि वे इस बयान को सही मानते हैं या गलत?

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