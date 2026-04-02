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अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा, कहा- नकली नोट देश में आ रहा है, असली बाहर जा रहा

अखिलेश यादव ने कहा कि दादरी में होने वाली रैली के बाद सरकार की भाषा बदलती नजर आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार के दौरान बने प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी, मेट्रो और रिवर फ्रंट पर वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धि बताकर जनता को भ्रमित कर रही है.

लखनऊ: लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी और जमीनी मुद्दों को लेकर व्यापक अभियान चलाएगी.

उन्होंने कानपुर में सामने आए किडनी मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें भाजपा से जुड़े लोग शामिल हैं. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी की रैली तो “फ्लॉप” दिख रही है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रही है।उन्हें अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए.



किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा

किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब बाजार में सरसों, चना और मसूर का दाम समर्थन मूल्य से अधिक है, तो सरकार को किसानों से बाजार भाव पर ही खरीद करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बढ़ती लागत फर्टिलाइजर, डीजल और मजदूरी के बीच कम एमएसपी पर खरीद करना किसानों के साथ अन्याय है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आलू खरीद के मामले में सरकार ने एक किलो भी खरीद नहीं की.



कर्मचारियों और जनता की समस्याओं पर बात

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में तैनात कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को उनका वेतन बढ़ाना चाहिए और समय पर भुगतान करना चाहिए. एलपीजी (गैस) को लेकर भी उन्होंने कहा कि लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी जिम्मेदार सरकार है.

चुनाव और साजिशों का जिक्र

अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ही अन्य राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, सभी लोग उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी विरोधियों की हर साजिश को समझ रही है और उसे कामयाब नहीं होने देगी. उन्होंने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम चल रहा है, जिसके बाद पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाएगी.

नकली नोट और कानून व्यवस्था पर सवाल

उन्होंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि देश में नकली नोट आ रहे हैं और असली नोट बाहर जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है. देवरिया और गोरखपुर के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए.



संगठनात्मक बैठक और रणनीति

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाने पर जोर दिया गया.

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य जनता की समस्याओं को शालीनता और मजबूती के साथ उठाना है, और आने वाले समय में पार्टी इसे और व्यापक स्तर पर करेगी.

इसी प्रेस वार्ता के दौरान ही शायर उदय प्रताप सिंह ने शेरो-शायरी के जरिए भी संदेश दिया.

“तुमने देखे ही नहीं भीख से मरते हुए इंसान,

हम बुजुर्गों के पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं,

खुश रहें वो भी जो कहते हैं दुआओं में कुछ भी नहीं,

चमन में तुमसे इब्रत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं।”

