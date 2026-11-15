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आगरा में दलित सम्मेलन से यूपी चुनाव का शंखनाद करेंगे अखिलेश यादव, दौरे से पहले शहर में शुरू हुआ 'पोस्टर वॉर'

आगरा: समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव दलितों की राजधानी आगरा से यूपी में विधासनभा चुनावी का शंखनाद करेंगे. सपा मुखिया जीआईसी मैदान में दलित सम्मेलन में चुवानी हुंकार भरेंगे. दलित सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों से सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता आ रहे हैं.

आगरा में समाजवादी पार्टी की ओर से जीआईसी मैदान पर रविवार को दलित सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन के संयोजक सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामलीलाल सुमन हैं. दलित सम्मेलन के जरिए सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड मजबूत करने की प्लानिंग की है.

आगरा में आयोजित दलित सम्मेलन से सपा मुखिया अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) के फॉर्मूला को धार देंगे. जिससे पीडीए के रथ पर सवार होकर यूपी की सत्ता में वापसी कर सकें. इधर, दलित सम्मेलन में सपा मुखिया के आने से पहले की आगरा में पोस्टर वॉर शुरू हो गया.

शहर में कई जगह पर सपा के दलित विरोधी बताने के पोस्टर लगाए गए हैं. जिससे सपाईयों में आक्रोश है. वहीं, दलित सम्मेलन में करीब 2 घंटे रुकने के बाद सपा मुखिया आगरा से निजी विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.



दिल्ली से आगरा आएंगे सपा मुखिया: सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राजलीलाल सुमन ने बताया कि सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव दिल्ली से निजी विमान से रविवार दोपहर करीब 12 बजे अखिलेश यादव खेरिया हवाई अड्डे पहुंचें. जहां से पंचकुइयां स्थित जीआईसी मैदान में आयोजित दलित सम्मेलन की अध्यक्षता करने पहुंचेंगे. सपा मुखिया का कार्यक्रम आ गया है. रविवार दोपहर लगभग 12.30 बजे दोपहर 2.30 बजे तक दलित सम्मेलन में रहेंगे.

दलित सम्मेलन की पूरी तैयारियां शनिवार देर रात तक पूरी कर ली गईं. आगरा में आयोजित दलित सम्मेलन में पश्चिमी यूपी के 30 जिलों के कार्यकर्ता आएंगे. जिस तरह से प्रदेश का माहौल है. उसमें सपा की एकमात्र पार्टी है, जो भाजपा को सत्ता से हटा सकेगी. हर समाज अब सपा के साथ आ रहा है.



होर्डिंग से पट गया शहर: समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन को लेकर शहर होर्डिंग और पोस्टर से पट गया है. हर ओर सपाईयों के पोस्टर और होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं. सपा के दलित सम्मेलन में कई लोगों के पार्टी में शामिल होने की सम्भावना है. जो आगरा की अलग अलग विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं.



दलित विरोधी पोस्टर भी लगे: आगरा में सपा के दलित सम्मेलन को लेकर जहां शहर पोस्टर और होर्डिंग से पटा हुआ है. वहीं पर आगरा में कई जगह पर रविवार सुबह सपा के दलित विरोधी पोस्टर लगे देखकर सपाईयों में आक्रोश है. सपा मुखिया अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान के दिए गए पुराने विवादित बयानों को इन होर्डिंग में प्रमुखता से दिखाया गया है.



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