रामपुर जेल में बंद आजम खान से मिलेंगे अखिलेश यादव, एक साल बाद दोनों के बीच होगी सियासी चर्चा!
कांग्रेस की तरफ से अपेक्षा से अधिक सीटों की मांग किये जाने से सपा असमंजस की स्थिति में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:57 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के पहले सभी राजनीतिक दलो अपने-अपने हिसाब से समीकरण सेट करने में जुट गए हैं. ऐसे में आगामी 22 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रामपुर जाने की खबर है. माना जा रहा है कि रामपुर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव व आजम खान के बीच होने वाली बैठक में सियासी समीकरणों पर चर्चा हो सकती है.
फिलहाल, वर्तमान में आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं. पार्टी सूत्रों की मानें तो अखिलेश यादव की यह मुलाकात जेल के अंदर जेल अधीक्षक के कार्यालय या किसी वीआईपी कमरे में हो सकती है. कांग्रेस की तरफ से अपेक्षा से अधिक सीटों की मांग किये जाने से सपा असमंजस की स्थिति में है. वह गठबंधन को बनाये रखना चाह रही है. जबकि कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद सपा पर बोलने को लेकर कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं.
सीट बंटवारे को लेकर सपा असहज की स्थिति में है. सपा सत्ता में वापसी को लेकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रही है, जो उसके रास्ते में बाधा बने. माना जा रहा है कि आजम खान से मुलाकात के दौरान इस मसले पर चर्चा होने की संभावना है.
अक्टूबर 2025 में अखिलेश ने की थी आजम से मुलाकात : आजम खान के लंबे समय बाद जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर 2025 को रामपुर जाकर उनके आवास पर मुलाकात की थी. उस समय मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे.
भाजपा एमएलसी बोले- वोट देगा अहीर, लैपटॉप लेगा जहीर : समाजवादी पार्टी में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कुछ छात्रों को लैपटॉप बांटे थे. वितरण कार्यक्रम में मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे. जिस पर भाजपा के एमएलसी सुभाष यदुवंश ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि वोट देगा अहीर, लैपटॉप लेगा जहीर. हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहीर-जहीर को लेकर भाजपा के सहयोगी दल में शामिल सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी टिप्पणी कर चुके हैं.
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