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रामपुर जेल में बंद आजम खान से मिलेंगे अखिलेश यादव, एक साल बाद दोनों के बीच होगी सियासी चर्चा!

मंगलवार को अखिलेश यादव रामपुर जेल में आजम से मिलेंगे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के पहले सभी राजनीतिक दलो अपने-अपने हिसाब से समीकरण सेट करने में जुट गए हैं. ऐसे में आगामी 22 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रामपुर जाने की खबर है. माना जा रहा है कि रामपुर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव व आजम खान के बीच होने वाली बैठक में सियासी समीकरणों पर चर्चा हो सकती है.

फिलहाल, वर्तमान में आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं. पार्टी सूत्रों की मानें तो अखिलेश यादव की यह मुलाकात जेल के अंदर जेल अधीक्षक के कार्यालय या किसी वीआईपी कमरे में हो सकती है. कांग्रेस की तरफ से अपेक्षा से अधिक सीटों की मांग किये जाने से सपा असमंजस की स्थिति में है. वह गठबंधन को बनाये रखना चाह रही है. जबकि कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद सपा पर बोलने को लेकर कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं.

सीट बंटवारे को लेकर सपा असहज की स्थिति में है. सपा सत्ता में वापसी को लेकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रही है, जो उसके रास्ते में बाधा बने. माना जा रहा है कि आजम खान से मुलाकात के दौरान इस मसले पर चर्चा होने की संभावना है.