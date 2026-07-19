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अखिलेश यादव ने लखनऊ में बन रहे भाजपा कार्यालय को बताया अवैध, बीजेपी का जवाब- जमा किया है पैसा

अखिलेश यादव ने किया तंज. ( Photo Credit; akhilesh yadav social media X )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने नक्शा पास न होने पर अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण को अवैध बताते हुए 38 भवनों को तोड़ने का आदेश दिया है. इसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है. विपक्षी दलों के नेता प्रदेश सरकार पर जौहर विश्वविद्यालय को तोड़े जाने को लेकर हमलावर हैं. पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जबरदस्त विरोध किया गया. अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा कार्यालय की एक फोटो पोस्ट की है. उन्होंने लिखा कि नक्शाविहीन निर्माणाधीन अवैध भाजपा कार्यालय. लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ नगर निगम के सूचनार्थ-संज्ञानार्थ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो फोटो पोस्ट की वह कैसरबाग में भारतीय जनता पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय की है. अखिलेश ने इसे नक्शाविहीन निर्माणाधीन बीजेपी कार्यालय बताया है. इस कार्यालय की फोटो के जरिए उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ नगर निगम को सूचित किया है.