अखिलेश यादव ने लखनऊ में बन रहे भाजपा कार्यालय को बताया अवैध, बीजेपी का जवाब- जमा किया है पैसा
भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा, 1998 में नक्शा पास करने के लिए पैसा जमा किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:09 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने नक्शा पास न होने पर अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण को अवैध बताते हुए 38 भवनों को तोड़ने का आदेश दिया है. इसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है. विपक्षी दलों के नेता प्रदेश सरकार पर जौहर विश्वविद्यालय को तोड़े जाने को लेकर हमलावर हैं. पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जबरदस्त विरोध किया गया. अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा कार्यालय की एक फोटो पोस्ट की है. उन्होंने लिखा कि नक्शाविहीन निर्माणाधीन अवैध भाजपा कार्यालय. लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ नगर निगम के सूचनार्थ-संज्ञानार्थ.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो फोटो पोस्ट की वह कैसरबाग में भारतीय जनता पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय की है. अखिलेश ने इसे नक्शाविहीन निर्माणाधीन बीजेपी कार्यालय बताया है. इस कार्यालय की फोटो के जरिए उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ नगर निगम को सूचित किया है.
नक्शाविहीन-निर्माणाधीन अवैध भाजपा कार्यालय।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 19, 2026
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) व लखनऊ नगर निगम के सूचनार्थ-संज्ञानार्थ!#केसरबाग_लखनऊ pic.twitter.com/zN7NWRRk5O
इशारों-इशारों में अखिलेश यादव ने इन दोनों विभागों को सूचित कर जिस तरह पूर्व मंत्री आजम खान की बनाई यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है, उसी तरह यह भी नक्शाविहीन भाजपा कार्यालय बन रहा है. इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जिस तरह भाजपा सरकार शिक्षा के मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है उन्हें अवैध बता रही है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा के तमाम कार्यालय बिना नक्शे के ही बने हैं. वह भी पूरी तरह अवैध हैं. उन्हें भी तोड़ा जाए.
भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी का कहना है कि 1998 में जब नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण साथ थे, तब नक्शा पास करने के लिए पैसा जमा किया गया था. उसके अनुरूप ही निर्माण किया जा रहा है. कोई भी गलत निर्माण नहीं किया जा रहा है.
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