भाजपा सरकार है या दुकानदार? JPNIC को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज
अखिलेश यादव ने ट्वीट (X) पर JPNIC का वीडियो शेयर किया है. पोस्ट में लिखा-अब सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 9:23 PM IST
लखनऊ: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, गोमतीनगर स्थित इस केंद्र को 831 करोड़ रुपये में 30 साल की लीज पर वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा जाएगा.
JPNIC समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था. दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर बनाए गए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास वर्ष 2012 में हुआ था, जबकि निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ. पिछले आठ वर्षों से खंडहर बना हुआ था.
भाजपा सरकार है या दुकानदार?— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 25, 2026
अब उप्र की भाजपा सरकार ने लखनऊ के JPNIC (जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है।
अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है।
‘कमीशन’ भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल-पानी है और ‘निजीकरण’ उसका… pic.twitter.com/JtY9oMSD5L
850 करोड़ की लागत, फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में अटका काम : ताज होटल के ठीक पीछे 18.64 एकड़ में फैले इस 17 मंजिला केंद्र के निर्माण की जिम्मेदारी शालीमार कंपनी को दी गई थी. वर्ष 2017 तक इस पर करीब 850-860 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे और लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया था. लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद भ्रष्टाचार और लागत बढ़ने के आरोपों के चलते निर्माण कार्य रोककर जांच बैठा दी गई थी.
अखिलेश यादव का तीखा हमला : सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया. अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उप्र की भाजपा सरकार ने लखनऊ के JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है. अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है. 'कमीशन' भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल-पानी है और 'निजीकरण' उसका जुगाड़."
अखिलेश यादव ने JPNIC की कई पुरानी तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वे छत पर हैं उस में स्थापित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के सामने खड़े नजर आ रहे हैं.
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