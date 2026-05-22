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प्रदेश भर में बिजली कटौती पर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश में महा विद्युत आपदा जैसे हालात

अखिलेश यादव ने कहा, बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों और लाइनमैन पर अपना गुस्सा न निकालें, वे पहले से ही दबाव में हैं.

अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल.
अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 10:57 PM IST

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लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में जारी बिजली संकट और अघोषित कटौती को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से प्रदेशवासी परेशान हैं और सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है.

अखिलेश यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों और लाइनमैन पर अपना गुस्सा न निकालें, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद वे पहले से ही भारी दबाव में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा 'महा विद्युत आपदा' के लिए भाजपा सरकार, बिजली मंत्री, भाजपा सांसद-विधायक, मेयर, पार्षद, बिजली विभाग के उच्चाधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया है. नई मांग के अनुरूप न तो बिजली उत्पादन बढ़ाया गया, न ट्रांसमिशन व्यवस्था मजबूत की गई और न ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार हुआ. वहीं स्मार्ट मीटर योजना को उन्होंने महाभ्रष्टाचार करार देते हुए कहा कि इससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है.

सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली संकट की शिकायत करने वालों को धमकाया जा रहा है और कई मामलों में FIR तक दर्ज की जा रही है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों तक में बिजली संकट गहराता जा रहा है, जबकि महंगे डीजल के कारण जनरेटर चलाना भी मुश्किल हो गया है.

अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की कि वे घर के बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों का विशेष ध्यान रखें. उन्होंने सलाह दी कि बिजली आने पर मोबाइल चार्ज कर लें, टॉर्च तैयार रखें और पानी भरकर रखें, क्योंकि बिजली संकट का असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान कानपुर, घाटमपुर, एटा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज और टांडा में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए गए थे, जिनसे आज भी प्रदेश को बिजली मिल रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले नौ वर्षों में कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया और न ही किसी पुराने प्लांट का विस्तार किया.

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में बिजली संकट को लेकर जनता सड़कों पर उतर रही है और कई जिलों में बिजली उपकेंद्रों का घेराव किया जा रहा है. अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अब भाजपा सरकार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा का सफाया कर देगी.

यह भी पढ़ें : यूपी में बिजली संकट: जनता सड़कों पर, लेकिन UPPCL का दावा- रिकॉर्ड 30357 MW सप्लाई के साथ आपूर्ति सामान्य

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बिजली कटौती पर अखिलेश यादव का तंज
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