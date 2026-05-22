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प्रदेश भर में बिजली कटौती पर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश में महा विद्युत आपदा जैसे हालात

अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में जारी बिजली संकट और अघोषित कटौती को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से प्रदेशवासी परेशान हैं और सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. अखिलेश यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों और लाइनमैन पर अपना गुस्सा न निकालें, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद वे पहले से ही भारी दबाव में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा 'महा विद्युत आपदा' के लिए भाजपा सरकार, बिजली मंत्री, भाजपा सांसद-विधायक, मेयर, पार्षद, बिजली विभाग के उच्चाधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया है. नई मांग के अनुरूप न तो बिजली उत्पादन बढ़ाया गया, न ट्रांसमिशन व्यवस्था मजबूत की गई और न ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार हुआ. वहीं स्मार्ट मीटर योजना को उन्होंने महाभ्रष्टाचार करार देते हुए कहा कि इससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है.