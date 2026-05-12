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क्या गारंटी कि फिर पेपर लीक नहीं होगा... NEET मामले पर अखिलेश बोले- BJP वालों की हर परीक्षा गड़बड़ाई हुई है

बीजेपी सरकार में 150 परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी : उन्होंने कहा, जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, ठीक उसी तरह सरकार की हर परीक्षा व्यवस्था भी लड़खड़ा रही है. यह सरकार जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना दिखाती थी, वह अब जनता पर पाबंदियां लगा रही है. पूरी व्यवस्था का पतन करार दिया है. उन्होंने दावा किया कि अब तक लगभग 150 परीक्षाओं में गड़बड़ी या पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं.

बीजेपी पहुंचा रहा धन्ना सेठों को फायदा : अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपने धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. जो नौजवान पढ़-लिखकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके सपनों को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है. सरकार में बैठे लोग अब विदेशों के भ्रमण पर निकल रहे हैं, जबकि देश का युवा सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है.

नीट (NEET) पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने कहा, ये क्या गारंटी कि दोबारा करवाने पर परीक्षा फिर लीक नहीं होगी. इस समाचार से लाखों बच्चों और उनके करोड़ो परिजनों के बीच भाजपा की भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध बेहद आक्रोश और हताशा है. जब तक भ्रष्ट भाजपा सरकार रहेगी, ‘लीक’ की लीक पर ही परीक्षा प्रणाली चलती रहेगी. जब तक भाजपा सरकार रहेगी परीक्षा होती रहेगी लीक, भाजपा के जाने के बाद ही परीक्षा प्रणाली होगी ठीक. भाजपा सरकार मतलब नाकाम सरकार!

प्रयागराज : समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर पहुंचे. रीता बहुगुणा जोशी के पति स्वर्गीय पूरन चंद्र जोशी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि देश की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? लगातार डॉलर नीचे जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी को अपील करनी पड़ रही है.

शिक्षा माफिया से सरकार मिली हुई : पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई गंभीर सवाल दागे. उन्होंने आरोप लगाया कि 'शिक्षा माफियाओं' के हाथ सरकार से मिले हुए हैं. आखिरकार क्या वजह है कि एक के बाद एक, कई पेपर लीक हो रहे हैं. सरकार अब तक असली दोषियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई. तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार युवाओं को नौकरी और आरक्षण देना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार-बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं.

आखिर कौन खरीद रहा है सोना : अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि पता करो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक सोना कौन इकट्ठा कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब से भाजपा की सरकार आई है, अवैध कारोबार बढ़ा है. एक गरीब परिवार तो एक तोला सोना भी मुश्किल से ले पाता है, तो फिर ये भारी मात्रा में सोना कहां जा रहा है. उन्होंने प्रयागराज मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मेट्रो का सपना तो हमने देखा था, DPR तैयार थी, लेकिन मुख्यमंत्री इसे बनाना ही नहीं चाहते.

पूजा पाल को बना दें डिप्टी सीएम : पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता पर चुटकी ली. अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया कि "स्टूल वालों के लिए गद्दी तो लगा देते, कुछ अच्छा विभाग मिल जाता." अखिलेश यादव का इशारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर था. उन्होंने कहा, दो स्टूल वालों में से एक का स्टूल छीनकर पूजा पाल को डिप्टी सीएम बना देना चाहिए. अखिलेश ने कहा, जिसे भी बीजेपी को हराना है, उसे पीडीए की छतरी के नीचे आना होगा. पीडीए का दरवाजा सबके लिए खुला है, चाहे वो कोई भी दल हो.

भाजपा ड्राई क्लीन मशीन की दुकान : अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा अब सिर्फ वाशिंग मशीन नहीं, बल्कि ड्राई क्लीन की दुकान बन गई है. जो भी दागी नेता बीजेपी में शामिल होता है, वह पूरी तरह से 'साफ' होकर निकलता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ईडी (ED) को उन लोगों के घर भी जाना चाहिए जो बीजेपी के समर्थक हैं और अचानक से बड़े टैक्सपेयर बन गए हैं. उन्होंने कानपुर और गोरखपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी अपनों की भी सगी नहीं है.

महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर फिर हमला : अखिलेश यादव ने एक वायरल वीडियो साझा करते हुए भाजपा पर महिलाओं को राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में आगे करने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि भाजपा के लोग महिलाओं को आगे करके, उनकी आड़ में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं. अरे अगर महिलाओं को आगे करना ही है तो सच में महिला आरक्षण लागू करके उन्हें आगे बढ़ाएं.

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