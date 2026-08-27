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"बीजेपी ने जेपी बेच दिया, उनका बस चले तो बीजेपी भी बेच दें.", JPNIC को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश यादव का तंज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता की.

प्रेसवार्ता के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
प्रेसवार्ता के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 6:35 PM IST

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लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कैबिनेट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसके तहत जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

अखिलेश यादव ने कहा कि यह केंद्र उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीते नौ वर्षों से यह खंडहर बना रहा और अब सरकार इसे लीज पर देने जा रही है. इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि "बीजेपी ने जेपी बेच दिया, उनका बस चले तो बीजेपी भी बेच दें." रक्षाबंधन के त्योहार का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि त्योहारी सीजन में बाजार में भारी महंगाई है, जिसका बोझ आम जनता की जेब पर पड़ रहा है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि "भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार है."


महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और सरकार का "जीरो टॉलरेंस" का दावा खोखला साबित हो रहा है. इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में हुई एक हरियाणवी सिंगर की हत्या का भी उल्लेख किया और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, यह कहते हुए कि पूरे समाज में भय का माहौल है.

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि "समय आने पर जिन अधिकारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उनकी जांच होगी. इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं और कहा कि "हम समाजवादी लोग मिलकर रक्षाबंधन पर संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रखवाली करने का काम करेंगे."

यह भी पढ़ें : भाजपा सरकार है या दुकानदार? JPNIC को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज

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