"बीजेपी ने जेपी बेच दिया, उनका बस चले तो बीजेपी भी बेच दें.", JPNIC को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश यादव का तंज
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 6:35 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कैबिनेट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसके तहत जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
"बीजेपी ने जेपी बेच दिया, उनका बस चले तो बीजेपी भी बेच दें।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 27, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/es9UssokqH
अखिलेश यादव ने कहा कि यह केंद्र उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीते नौ वर्षों से यह खंडहर बना रहा और अब सरकार इसे लीज पर देने जा रही है. इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि "बीजेपी ने जेपी बेच दिया, उनका बस चले तो बीजेपी भी बेच दें." रक्षाबंधन के त्योहार का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि त्योहारी सीजन में बाजार में भारी महंगाई है, जिसका बोझ आम जनता की जेब पर पड़ रहा है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि "भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार है."
" भाजपा सरकार नहीं दुकानदार है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 27, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/U4vG12bpl1
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और सरकार का "जीरो टॉलरेंस" का दावा खोखला साबित हो रहा है. इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में हुई एक हरियाणवी सिंगर की हत्या का भी उल्लेख किया और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, यह कहते हुए कि पूरे समाज में भय का माहौल है.
" समय आने पर जिन अधिकारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच होगी।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 27, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/Jvauu1wmoZ
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि "समय आने पर जिन अधिकारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उनकी जांच होगी. इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं और कहा कि "हम समाजवादी लोग मिलकर रक्षाबंधन पर संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रखवाली करने का काम करेंगे."
यह भी पढ़ें : भाजपा सरकार है या दुकानदार? JPNIC को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज