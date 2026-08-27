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"बीजेपी ने जेपी बेच दिया, उनका बस चले तो बीजेपी भी बेच दें.", JPNIC को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश यादव का तंज

प्रेसवार्ता के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ( Photo credit: ETV Bharat )