लखनऊ में अखिलेश यादव बोले- सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत, यूपी-पश्चिम बंगाल में हो रही वोट काटने की साजिश

जयंती पर मुलायम सिंह यादव को किया याद, कहा- लाखों लोगों तक नहीं पहुंचे SIR फॉर्म, यह मताधिकार पर हमला.

लखनऊ में अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना.
लखनऊ में अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना. (Photo Credit; Samajwadi Party Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 5:38 PM IST

5 Min Read
लखनऊ/मेरठ/कन्नौज : समाजवादी पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्हें याद किया. उनके संघर्षपूर्ण जीवन का स्मरण किया. उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी देखी. इस दौरान मीडिया से बातचीत में सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. दोनों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया. वहीं दूसरी ओर मेरठ में इस मौके पर सपाइयों ने हवन किया.

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर यूपी और पश्चिम बंगाल में बड़ी साजिश कर रहे हैं. उनकी प्राथमिकता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 हजार वोट काटे जाएं, जैसा उन्होंने बिहार में किया था. साल 2022 के चुनाव के दौरान भी आयोग की लापरवाही के कारण कई नाम काटे गए, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ा.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ के जरिए 99% फॉर्म बांटे जाने का दावा है, जबकि लाखों लोगों तक फॉर्म पहुंचे ही नहीं. यह सीधा-सीधा मताधिकार पर हमला है.

कन्नौज के SDM का वायरल ऑडियो किया पेश : अखिलेश यादव ने कन्नौज के एसडीएम का वायरल ऑडियो भी मीडिया के सामने रखा. इसमें कथित तौर पर कहा गया कि 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए कई मतदाताओं को ‘सी कैटेगरी’ में डाल दिया जा रहा है. यह सिर्फ एक जिले का मामला नहीं, बल्कि प्रदेश के कई जिलों में यही स्थिति है.

एसआईआर की अवधि बढ़ाने की मांग : वर्तमान में जारी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) पर अखिलेश यादव ने कहा कि शादियों का मौसम है, लोग व्यस्त हैं. आयोग को राजनीतिक दलों के लिए गाइड लाइन जारी करनी चाहिए और SIR की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए.

दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय के लोगों को फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं. यह सुनियोजित तरीके से वोट काटने की कोशिश है.

'विरोध की आवाज को दबा रही सरकार' : सपा मुखिया ने सरकार के इंतजामों पर कटाक्ष किया. वहीं बनारस की दाल मंडी में हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि बुलडोजर के सामने डटकर खड़े हों, जरूरत पड़े तो लेट जाएं. सरकार विरोध की आवाज को कुचलने की नीति पर चल रही है.

'जनता को पुलिस से भिड़ाती है सरकार' : सपा मुखिया ने आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा बुलडोजर के खिलाफ दिए गए निर्णय को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है. यह सरकार जनता को पुलिस से भिड़ाती है. बाद में उन पर मुकदमे लगाकर जेल भेज देती है.

तेजस क्रैश पर जताया अफसोस : दुबई एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश होने का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. अगर हम इस पर टिप्पणी करेंगे तो कहेंगे राष्ट्रविरोधी हैं, लेकिन पायलट की जान गई है. देश को भारी नुकसान हुआ है.

सैफई में तैयार हो रहा नेताजी का मेमोरियल : नेताजी (मुलायम सिंह) का जिक्र करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि सैफई में उनका बड़ा मेमोरियल तैयार हो रहा है. जब मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे, तब एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा. सैफई में केदारेश्वर मंदिर भी बनवाया गया है, जिसका विरोध उत्तराखंड बीजेपी ने करवाया था.

अखिलेश यादव ने अंत में कहा कि यह लड़ाई बड़ी है और कई मोर्चों पर लड़नी होगी. हम हर संघर्ष के लिए तैयार हैं. लड़ाई जारी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी. साल 2027 में कांटे से कांटा निकाल देंगे.

मेरठ में सपाइयों ने किया हवन. (Video Credit; ETV Bharat)

मेरठ में साल 2027 में सपा की सरकार बनाने का संकल्प : मेरठ में सपाइयों ने मुलायम सिंह की जयंती मनाई. मंडलायुक्त कार्यालय के ठीक सामने स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में हवन पूजन किया. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह संकल्प ले रहे हैं कि 2027 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे. सपा नेता विपिन चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे.

अखिलेश बोले-जहां सपा जीती, वहां 50 हजार कम होंगे वोट: अखिलेश यादव ने कहा कि इस अभियान को रिवीजन नहीं कहा जाना चाहिए. यह नई वोटर लिस्ट इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव यूपी में हार गए थे. यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जब फाइनल लिस्ट निकलेगी, तब आप लोग देख लेना, जहां भी सपा जीती है, वहां यह लोग 50000 वोट कम करने जा रहे हैं.

यह लोग यूपी की तरह ही बंगाल में भी करने जा रहे हैं. वहां ममता बनर्जी की सरकार है. वह अपनी सरकार के माध्यम से इसको रोक लेंगे और वह लड़ भी रही हैं. यूपी में हमारी सरकार नहीं है.

कन्नौज में एसडीएम की वायरल वॉयस रिकॉर्डिंग पर अखिलेश ने कहा कि जब अधिकारी मान रहे हैं, कि पूरी तैयारी के साथ यह अभियान नहीं शुरू किया गया. इन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे. न हीं उन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग कराई और न हीं बीएलए की ट्रेनिंग कराई. बीएलए तो जानते हैं, लोगों को लेकिन बीएलओ तो गली भी नहीं जानते.

दुबई एयर शो में भारत के तेजस के क्रैश होने पर अखिलेश ने कहा कि जो हुआ दुःखद है. अगर उस पर कुछ बोलो तो यह लोग देशद्रोही कहने लगेंगे. भारत की छवि खराब हुई है, उसको सही करने में बहुत साल लगेंगे. इससे अच्छा होता भेजते ही नहीं.

