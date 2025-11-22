ETV Bharat / state

लखनऊ में अखिलेश यादव बोले- सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत, यूपी-पश्चिम बंगाल में हो रही वोट काटने की साजिश

लखनऊ में अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना. ( Photo Credit; Samajwadi Party Media Cell )

लखनऊ/मेरठ/कन्नौज : समाजवादी पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्हें याद किया. उनके संघर्षपूर्ण जीवन का स्मरण किया. उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी देखी. इस दौरान मीडिया से बातचीत में सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. दोनों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया. वहीं दूसरी ओर मेरठ में इस मौके पर सपाइयों ने हवन किया. अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर यूपी और पश्चिम बंगाल में बड़ी साजिश कर रहे हैं. उनकी प्राथमिकता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 हजार वोट काटे जाएं, जैसा उन्होंने बिहार में किया था. साल 2022 के चुनाव के दौरान भी आयोग की लापरवाही के कारण कई नाम काटे गए, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ के जरिए 99% फॉर्म बांटे जाने का दावा है, जबकि लाखों लोगों तक फॉर्म पहुंचे ही नहीं. यह सीधा-सीधा मताधिकार पर हमला है. कन्नौज के SDM का वायरल ऑडियो किया पेश : अखिलेश यादव ने कन्नौज के एसडीएम का वायरल ऑडियो भी मीडिया के सामने रखा. इसमें कथित तौर पर कहा गया कि 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए कई मतदाताओं को ‘सी कैटेगरी’ में डाल दिया जा रहा है. यह सिर्फ एक जिले का मामला नहीं, बल्कि प्रदेश के कई जिलों में यही स्थिति है. एसआईआर की अवधि बढ़ाने की मांग : वर्तमान में जारी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) पर अखिलेश यादव ने कहा कि शादियों का मौसम है, लोग व्यस्त हैं. आयोग को राजनीतिक दलों के लिए गाइड लाइन जारी करनी चाहिए और SIR की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए. दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय के लोगों को फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं. यह सुनियोजित तरीके से वोट काटने की कोशिश है. 'विरोध की आवाज को दबा रही सरकार' : सपा मुखिया ने सरकार के इंतजामों पर कटाक्ष किया. वहीं बनारस की दाल मंडी में हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि बुलडोजर के सामने डटकर खड़े हों, जरूरत पड़े तो लेट जाएं. सरकार विरोध की आवाज को कुचलने की नीति पर चल रही है. 'जनता को पुलिस से भिड़ाती है सरकार' : सपा मुखिया ने आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा बुलडोजर के खिलाफ दिए गए निर्णय को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है. यह सरकार जनता को पुलिस से भिड़ाती है. बाद में उन पर मुकदमे लगाकर जेल भेज देती है.