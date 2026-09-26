बरेली में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे भाजपा नेता; सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना
आयोजक ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम का भाजपा या उसके किसी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 8:19 AM IST
बरेली: 24 सितंबर 2026 को बरेली में आयोजित पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. कार्यक्रम को भाजपा का सम्मेलन बताए जाने पर आयोजक अभिलाष वर्मा ने सफाई दी है. उन्होंने इसे भाजपा का कार्यक्रम होने से इंकार किया है. वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है.
आयोजक अभिलाष वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण समिति बनाने की प्रक्रिया के तहत पिछड़े समाज को एकत्रित और संगठित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था. कार्यक्रम की रूपरेखा सहयोगियों अनुज वर्मा, विकास और अन्य लोगों के साथ मिलकर तैयार की थी.
बड़े कार्यक्रम के आयोजन का अनुभव नहीं होने के कारण भाजपा नेता वीरेंद्र अटल से सहयोग लिया गया. इसके अलावा भाजपा नेता अरुण कश्यप और प्रेम शंकर से भी सहयोग लिया गया. कार्यक्रम राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन में आयोजित हुआ था.
अभिलाष वर्मा ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम का भाजपा या उसके किसी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है. कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की मौजूदगी को लेकर उन्होंने कहा कि आयोजक पहले से भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके संपर्क भाजपा नेताओं से हैं. इसी वजह से उन्हीं नेताओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था.
वहीं, लोकतंत्र सेनानी और भाजपा कार्यकर्ता वीरेंद्र अटल ने कहा कि 24 सितंबर को राधेश्याम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण समिति के बैनर तले हुआ था. इस कार्यक्रम से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है. यह जरूर था कार्यक्रम में भाजपा नेता आमंत्रित थे.
बरेली में भाजपा द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मलेन में कुर्सियां खाली ही रह गईं और मंच पर भाजपाई सांसद व स्थानीय नेतागण कई घंटों तक जनता के आने का इंतजार ही करते रह गये। महाराष्ट्र से आये हुए कुबेर का भ्रष्टाचार का ख़ज़ाना भी काम नहीं आया। उप्र की जनता मंदिर से चुराये गये ‘भाजपा… pic.twitter.com/XNqua6qS3t— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 25, 2026
इस कार्यक्रम को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया. दावा किया कि बरेली में भाजपा द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कुर्सियां खाली रह गईं और मंच पर भाजपा के सांसद व स्थानीय नेता कई घंटों तक जनता के आने का इंतजार करते रहे.
अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा कि महाराष्ट्र से आए हुए कुबेर का भ्रष्टाचार का खजाना भी काम नहीं आया. उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनता मंदिर से चुराए गए ‘भाजपा के पाप का पैसा’ नहीं लेना चाहती है.
सपा अध्यक्ष ने पोस्ट में पीडीए समाज का जिक्र करते हुए कहा कि पीडीए समाज ने अधर्मी भाजपा को हकीकत का आइना दिखा दिया है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि भाजपा खत्म!
कार्यक्रम को लेकर आयोजक की ओर से इसे गैर-राजनीतिक और भाजपा से अलग कार्यक्रम बताया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने इसे भाजपा के कार्यक्रम के तौर पर निशाना बनाया है. कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की मौजूदगी को लेकर दोनों पक्षों के दावों के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है.
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