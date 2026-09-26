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बरेली में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे भाजपा नेता; सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना

बरेली में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे भाजपा नेता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: 24 सितंबर 2026 को बरेली में आयोजित पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. कार्यक्रम को भाजपा का सम्मेलन बताए जाने पर आयोजक अभिलाष वर्मा ने सफाई दी है. उन्होंने इसे भाजपा का कार्यक्रम होने से इंकार किया है. वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है. आयोजक अभिलाष वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण समिति बनाने की प्रक्रिया के तहत पिछड़े समाज को एकत्रित और संगठित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था. कार्यक्रम की रूपरेखा सहयोगियों अनुज वर्मा, विकास और अन्य लोगों के साथ मिलकर तैयार की थी. आयोजक अभिलाष वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) बड़े कार्यक्रम के आयोजन का अनुभव नहीं होने के कारण भाजपा नेता वीरेंद्र अटल से सहयोग लिया गया. इसके अलावा भाजपा नेता अरुण कश्यप और प्रेम शंकर से भी सहयोग लिया गया. कार्यक्रम राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन में आयोजित हुआ था. अभिलाष वर्मा ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम का भाजपा या उसके किसी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है. कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की मौजूदगी को लेकर उन्होंने कहा कि आयोजक पहले से भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके संपर्क भाजपा नेताओं से हैं. इसी वजह से उन्हीं नेताओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था.