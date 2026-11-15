मैनपुरी में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा, कहा- संविधान सुरक्षित रहेगा तभी सम्मान और आरक्षण बचेगा
अखिलेश ने कहा, भाजपा हर दिन पीडीए का नया मतलब निकालती है. अब नया फॉर्मूला है पी से पेट में दर्द.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:07 PM IST
मैनपुरी : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को मैनपुरी पहुंचे. उन्होंने भाजपा और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने फोन टैपिंग, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, परिसीमन, सरकारी स्कूलों की स्थिति, आरक्षण और पीडीए जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर जनता को भ्रमित कर रही है.
अखिलेश यादव ने कहा कि आज के दौर में कोई भी बिना रिकॉर्डिंग के नहीं चल रहा है. रिकॉर्डिंग और जासूसी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा खुद लोगों से रील बनाने और उससे पैसे कमाने की बात कहती है, ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल करना आसान हो गया है.
परिसीमन के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को वास्तविक परिस्थितियों और मौजूदा आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव के समय आखिरी मौके पर मतदाता सूची में बदलाव किया जा सकता है. उन्होंने कहा, संविधान सुरक्षित रहेगा तभी सम्मान और आरक्षण बचेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डबल डोज वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने दावा किया कि इसके असर से एक करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कट गए हैं.
शिक्षा व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 26 हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जिन स्थानों पर पहले स्कूल हुआ करते थे, वहां अब शराब के ठेके खोलने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल बंद होने और रोजगार के अवसर कम होने का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, पिछड़े और दलित समाज को उठाना पड़ेगा.
भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा हर दिन पीडीए का नया मतलब निकालती है. अब नया फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि पी से पेट में दर्द. वहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के 100 में 60 हमारा और 40 में बंटवारा वाले बयान को पुराना बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब पीड़ित और अपमानित वर्गों को मिलाकर 95 प्रतिशत लोग एक तरफ हैं.
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