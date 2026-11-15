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मैनपुरी में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा, कहा- संविधान सुरक्षित रहेगा तभी सम्मान और आरक्षण बचेगा

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मैनपुरी : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को मैनपुरी पहुंचे. उन्होंने भाजपा और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने फोन टैपिंग, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, परिसीमन, सरकारी स्कूलों की स्थिति, आरक्षण और पीडीए जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर जनता को भ्रमित कर रही है.

अखिलेश यादव ने कहा कि आज के दौर में कोई भी बिना रिकॉर्डिंग के नहीं चल रहा है. रिकॉर्डिंग और जासूसी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा खुद लोगों से रील बनाने और उससे पैसे कमाने की बात कहती है, ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल करना आसान हो गया है.

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा. (Video Credit; ETV Bharat)



परिसीमन के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को वास्तविक परिस्थितियों और मौजूदा आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव के समय आखिरी मौके पर मतदाता सूची में बदलाव किया जा सकता है. उन्होंने कहा, संविधान सुरक्षित रहेगा तभी सम्मान और आरक्षण बचेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डबल डोज वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने दावा किया कि इसके असर से एक करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कट गए हैं.