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सपा में बड़ा बदलाव: अखिलेश यादव बने डॉ. राममनोहर लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष, शिवपाल यादव की जगह मिली कमान

लोहिया ट्रस्ट की बैठक में सर्वसहमति से लिया गया फैसला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के भीतर एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव सामने आया है. डॉ. राममनोहर लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सर्वसहमति से सौंप दी गई है. साल 2017 से अब तक इस ट्रस्ट की कमान शिवपाल यादव संभाल रहे थे. लेकिन ट्रस्ट की हालिया बैठक में सभी आठ सदस्यों ने इस बड़े बदलाव पर अपनी मुहर लगा दी. पार्टी की पूरी विरासत अब अखिलेश के हाथ: बैठक में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के अलावा आदित्य यादव और वीरपाल यादव समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे. इस फैसले के साथ ही अब पार्टी संगठन के अलावा लोहिया ट्रस्ट और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट दोनों की पूरी कमान अखिलेश यादव के पास आ गई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला बेहद अहम है. अब ट्रस्ट के माध्यम से डॉ. लोहिया के विचारों को 'जेन जी' तक पहुंचाने के लिए एक नई विंग भी बनाई जाएगी. लोहिया और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट दोनों का नेतृत्व अब अखिलेश के पास (Photo Credit: ETV Bharat)