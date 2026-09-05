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मस्जिद पर आर-पार: भड़के अखिलेश, कांग्रेस ने बताया काला दिन

अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चे सनातनी हमेशा सौहार्द पसंद करने वाले लोग होते हैं

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अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 3:56 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में मस्जिद पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने रामधन की डकैती की है, आस्था के पैसे की चोरी की है वह घबराए हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वही है, जिसने अपने पहले अध्यक्ष बनने पर सबसे ज्यादा चंदा मुस्लिम लोगों से लिया था.

मस्जिद जमींदोज किए जाने के बाद अखिलेश यादव का सरकार पर वार (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चे सनातनी हमेशा सौहार्द पसंद करने वाले लोग होते हैं. सौहार्द बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और यह सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सच्चा सनातनी कभी किसी अन्य धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता और न ही किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है.

दरअसल, शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव लखनऊ स्थित एलपीएस स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई शिक्षकों को सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान हमेशा किया जाएगा.

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मस्जिद पर कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या बोले इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष

इधर ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी मस्जिद पर हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने जिस तरह मस्जिद को गिराकर उसे "शहीद" किया है, वह अत्यंत निंदनीय कदम है.

मौलाना फिरंगी महली ने याद दिलाया कि संसद द्वारा पारित प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में इस कानून का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर मस्जिदों को निशाना बनाकर लगातार इसका उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत बाबरी मस्जिद मामले को छोड़कर देश की किसी भी इबादतगाह से जुड़े विवाद पर न तो मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही कोई कार्रवाई की जा सकती है, फिर भी विभिन्न स्थानों पर मुकदमे दर्ज होने और मस्जिदों को गिराए जाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं.

कार्रवाई पर लोगों के बयान (Video Credit; ETV Bharat)

सामाजिक सौहार्द को फिर से बिगाड़ने की कोशिश : मौलाना यासूब अब्बास

वहीं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि 18वीं शताब्दी में निर्मित इस ऐतिहासिक मस्जिद को जिलाधिकारी के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया, जबकि मस्जिद पर अदालत की रोक (स्टे) लागू थी. उन्होंने कहा कि डीएम ने इस स्टे को खारिज करते हुए रात करीब तीन बजे से कार्रवाई शुरू करवाई और सुबह होते-होते पूरी मस्जिद जमींदोज कर दी गई.

मौलाना अब्बास ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह वर्शिप एक्ट का मजाक उड़ाकर देश के सामाजिक सौहार्द को फिर से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या यह एक और बाबरी मस्जिद विवाद खड़ा करने का प्रयास है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की कि भविष्य में किसी भी मस्जिद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई न की जाए. उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत के आदेश पर ध्वस्त की गई इस मस्जिद का शीघ्र ही पुनर्निर्माण होगा.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आज हमारे लिए ये काला दिन

प्रशासन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आज हमारे लिए ये काला दिन है. आपने हमारी मस्जिद को गिराकर ठीक नहीं किया.उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर संविधान के विरुद्ध काम किया गया है. इमरान मसूद ने जमीन के स्वामित्व को लेकर भी सवाल उठाए. सांसद का कहना है कि यदि सरकार इस जमीन पर कार्रवाई कर रही है तो पहले उसे यह साबित करना चाहिए कि जमीन सरकार की है. उनके मुताबिक, खाली जमीन पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जहां मस्जिद बनी हुई है, वहां कार्रवाई से पहले दस्तावेजों और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए.

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मस्जिद पर कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)

इमरान मसूद ने सरकार और प्रशासन को चेतवानी देते हुए कहा कि यह मामला उनके लिए राजनीतिक लाभ या नुकसान का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि वह अमन पसंद लोग हैं और समाज में प्रेम, भाईचारा चाहते हैं. उन्होंने पूरे मामले को कलम की लड़ाई बताते हुए कहा कि वह कानूनी और दस्तावेजी आधार पर अपना पक्ष रखेंगे. सांसद ने स्पष्ट किया कि वह मामले को आगे उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में हैं.

"कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई कार्रवाई"

इधर बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया. उन्होंने इसे कठोर, न्यायसंगत और विधिसम्मत कार्रवाई बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन का आभार जताया. विकास त्यागी ने कहा कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है.

बता दें कि सहारनपुर में जिला मुख्यालय परिसर स्थित मस्जिद पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने शनिवार को यह कार्रवाई शुरू की. प्रशासन के मुताबिक, कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद की गई है. इससे पहले करीब डेढ़ वर्ष तक मामले की सुनवाई चली थी, जिसमें इसे अवैध निर्माण मानते हुए नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसे हटाने का आदेश जारी किया था. ध्वस्तीकरण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने बताया था कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसके दुरुपयोग के मामलों में नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें- सहारनपुर कलेक्ट्रट परिसर में चला बुलडोजर; कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त, विपक्षी नेता हाउस अरेस्ट

Last Updated : September 5, 2026 at 3:56 PM IST

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