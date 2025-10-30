'बिहार में तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM'; अखिलेश यादव का दावा, बोले- नीतीश कुमार “दिखावटी दुल्हा”
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समय आने पर भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, वैसा बिहार में होगा.
गाजीपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने गाजीपुर में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे. समाजवादी पार्टी उनके साथ है. आज देश में विपक्षी दल मिलकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं. जनता बदलाव चाहती है.
अखिलेश यादव गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक अंकित भारती के शादी के रिसेप्शन में शामिल होने और उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे. यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने नीतीश कुमार को “दिखावटी दुल्हा” बताया. कहा कि समय आने पर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था.
अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि केवल कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता, योगी को मोह-माया से दूर रहना चाहिए. उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अब तो उनकी फिल्म भी फ्लॉप हो गई, सुना है अमेरिका में दिखाई जाएगी.
सपा प्रमुख ने SIR और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा. कहा कि आयोग पूरी तरह भाजपा के साथ मिला हुआ है. उन्होंने सवाल उठाया कि एक भी बीएलओ पीडीए का क्यों नहीं है? पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग के बीएलओ कहां हैं? इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी बयानों की आलोचना की और पीएम मोदी को लेकर दिए गए “किलर” वाले बयान को शर्मनाक बताया.
वहीं सिद्धार्थनगर के पूर्व विधायक के “2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां” वाले बयान को उन्होंने देश की संस्कृति के खिलाफ बताया. बिहार चुनाव में शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से गायब होने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि “किसी का नाम गायब नहीं है, अब बताओ हेलीकॉप्टर का खर्च कहां से आए, कोई चंदा भी नहीं देता.
गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के युवा विधायक अंकित भारती ने 16 अक्टूबर को उत्तराखंड के नैनीताल में शादी रचाई थी. दूल्हे राजा अंकित भारती की दुल्हन बनीं अंबिका मित्तल, व्यवसायी आलोक मित्तल की बेटी हैं. अंबिका मित्तल वर्तमान में एमबीए की छात्रा हैं और अपने पिता के साथ फैमिली बिजनेस भी संभालती हैं. अंबिका का परिवार मूल रूप से शामली (मुजफ्फरनगर) का रहने वाला है और अब गाजियाबाद में रहता है.
अग्रवाल समाज से ताल्लुक रखने वाले मित्तल परिवार का उत्तर भारत में बड़ा व्यवसायिक नेटवर्क है. अंकित भारती का राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बेहद प्रभावशाली है. उनके पिता ओमप्रकाश भारती, श्रम प्रवर्तन विभाग में आईएएस अधिकारी के पद से रिटायर्ड हैं और मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव की सरकारों में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. दो बेटों में अंकित बड़े हैं और बचपन से ही राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं.
