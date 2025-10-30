ETV Bharat / state

'बिहार में तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM'; अखिलेश यादव का दावा, बोले- नीतीश कुमार “दिखावटी दुल्हा”

गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव का फूल-माला से हुआ जोरदार स्वागत. ( Photo Credit; ETV Bharat )