ETV Bharat / state

अखिलेश का किसानों को 'मुफ्त' दांव, राज्यसभा में तीसरे उम्मीदवार से बढ़ाएंगे हलचल

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, सपा की सरकार बनने पर किसानों के लिए बड़ा पिटारा खोला जाएगा. अखिलेश ने राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार उतारने की भी बात कही.

अखिलेश का वादा: अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर किसानों से जुड़ी घोषणाएं पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल की जाएंगी. उन्होंने कहा कि गन्ने का मूल्य 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा और गन्ने के दाम भी बढ़ाए जाएंगे. कीटनाशक दवाएं सस्ती की जाएंगी और उर्वरक किसानों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा. किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, मुआवजा समय पर मिलेगा. साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली और मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जाएगी.

प्रदेश में लगातार तीन दिन हुई बारिश से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. धान, गन्ना और केले की फसल को भारी क्षति पहुंची है. किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए. बारिश के कारण शहर-दर-शहर जलभराव की स्थिति है और सरकार ने विकास का झूठा प्रचार किया है.- अखिलेश यादव, सपा, अध्यक्ष





राज्यसभा चुनाव पर बोलें: राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि दो सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पार्टी तीसरे उम्मीदवार को भी मैदान में उतारेगी. उन्होंने कहा कि संख्या बल का गणित पूरा कर लिया जाएगा और तीसरा उम्मीदवार भी जीतेगा.

सपा का एलान, किसान होंगे मालामाल! (Photo Credit: ETV Bharat)





गठबंधन पर स्थिति साफ: गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है और आगे भी रहेगा, इस पर कोई विवाद नहीं है. उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे का सवाल नहीं है, बल्कि जो उम्मीदवार जीतने की स्थिति में होगा, सीट उसी को दी जाएगी.

राज्यसभा चुनाव में देंगे तीसरा उम्मीदवार (Photo Credit: ETV Bharat)

बृजभूषण पर क्या बोलें: पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और सभी मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे. धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी कॉर्पोरेट जगत के लोगों को भी साथ लेकर चल रही है. उन्होंने कहा कि लोहिया जी का भी यही सपना था और कॉर्पोरेट जगत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.



अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस (Photo Credit: ETV Bharat)





चुनाव आयोग पर निशाना: अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र (एफिडेविट) आयोग को सौंपे थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हार हुई, जो चुनाव आयोग की गड़बड़ी का नतीजा थी. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और हर बूथ पर लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने शाहगंज, जौनपुर की मड़ियाहूं सहित अन्य सीटों का ग्राफ के जरिए विश्लेषण प्रस्तुत किया और बताया कि इन सीटों पर हार-जीत बहुत कम वोटों से हुई. उन्होंने कहा कि इन सीटों को लेकर चुनाव आयोग में लिखित शिकायत और शपथ पत्र के साथ आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया



निशाने पर चुनाव आयोग (Photo Credit: ETV Bharat)



यह भी पढ़ें: नामांकन दाखिल कर बोले प्रोफेसर रामगोपाल, 34 साल से नंबर वन हूं... जानें तीसरे रास कैंडिडेट पर क्या बोले