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'मल्टी लेयर माफियागिरी' के जरिए चुनावों को प्रभावित कर रही BJP : अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का 10 लेयर वाला नेटवर्क लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है

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'मल्टी लेयर माफियागिरी' के जरिए चुनावों को प्रभावित कर रही BJP : अखिलेश यादव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 5:31 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी “मल्टी लेयर माफियागिरी” के जरिए चुनावों को प्रभावित कर रही है, जिसमें मीडिया हाउस तक शामिल हैं. उनका दावा है कि बीजेपी का 10 लेयर वाला नेटवर्क लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है और अंडरकवर अधिकारी लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं.

अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके I- PAC को लेकर कहा कि फंडिंग के चलते डील खत्म हो गई. कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन अब हम साथ काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है. अखिलेश ने कहा कि कुछ लोगों ने हमें चुनाव जितवाने वाली कंपनी के बारे में बताया है. सलाह दी है कि सी-वोटर्स से सर्वे कराइए. एक AVM कंपनी है, उसको साथ रखिए. सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करना हो तो 360 डिग्री कंपनी से जुड़िए, उसको फंडिंग करिए.

'इस्तीफा क्यों दें ममता ?'
वहीं, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा कि जब चुनाव ही लूट लिया गया तो इस्तीफा क्यों दें? इसके अलावा उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा. इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए कहा कि DCG मुनाफाखोरों और ठेकेदारों के लिए बनाया जा रहा है. लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रची जा रही है.

'अयोध्या जिताओ, केस खत्म'
अयोध्या की हार को बड़ा मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए. मिल्कीपुर सीट पर अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए. साथ ही कौस्तुभ सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि 'अयोध्या जिताओ, केस खत्म'. सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि 2022 में भी पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति देखने को मिली थी, जहां पोलिंग बूथ से सपा कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला गया और फोर्स द्वारा लाठीचार्ज किया गया. कन्नौज में दो सीटों पर हार को लेकर भी उन्होंने संदेह जताया.

'चुनावों को मैनेज करती है बीजेपी'

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनावों को मैनेज करती है और 2024 के चुनाव में 'करो या मरो' का नारा इसी संदर्भ में दिया गया था. कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि वे सर्टिफिकेट तक डटे रहे. अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई और उपचुनाव में डर का माहौल बनाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि लोग रिवाल्वर के साए में वोट डालने को मजबूर थे और कई स्थानों पर वोट चोरी हुई. वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि '12% बनाम 77%' का अंतर संदेह पैदा करता है. उन्होंने BSA अधिकारियों पर वोट लूट में मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि सैकड़ों सबूत चुनाव आयोग को सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

'10 नंबरी मॉडल अपना रही बीजेपी'

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ' कुंभकरण से भी ज्यादा सोया आयोग' है. उन्होंने आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए. इस दौरान उन्होंने ED और CBI को बीजेपी का सहयोगी बताते हुए कहा कि चुनावों में खुली लूट हो रही है और इसमें पुलिस व आयोग की मिलीभगत है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी 10 नंबरी मॉडल अपना रही है. कुंदरकी सीट पर वोट लूट का आरोप लगाया. साथ ही पश्चिम बंगाल की हिंसा को गलत बताया और सवाल किया कि दुनिया को बीजेपी क्या दिखाना चाहती है? उन्होंने बंगाल जाने का ऐलान भी किया. अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि INDIA गठबंधन बना रहेगा और आगे भी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा.

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