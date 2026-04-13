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अमेठी में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा, क्षेत्र बनाया नहीं, महिला आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं

हर प्रदेश में मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, तो यूपी में क्यों नहीं, मजदूरों के साथ सरकार अन्याय कर रही है.

अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे
अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:26 PM IST

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अमेठी: सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अमेठी में सोमवार को नोएडा के मजदूरों को लेकर बड़ा बयान दिया, अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, कहा, भाजपा सरकार में हर तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है.

अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार बेरोजगारी बढ़ा कर आम नागरिकों को मार रही है, पहले से ही बड़े पैमाने पर मजदूरों द्वारा मजदूरी बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन नही बढ़ाया गया, यह पूरी जिम्मेदारी सरकार की है.

उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब हर प्रदेश और प्रांतों में मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है, तो यूपी में क्यों नहीं बढ़ी, मजदूरों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, मजदूर नहीं आयेंगे तो निवेश कैसे चलेगा, सरकार संविधान पर भरोसा नहीं करती.

अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा, बंगाल में दीदी चुनाव जीतेंगी, ये जो यूपी और दिल्ली वाले जाकर बंगाल में हिसाब किताब मांग रहे हैं, पहले यूपी का तो हिसाब किताब दें, जब से नोट बंदी हुई है, तब से तहसील और थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया है.


सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिले की गौरीगंज सीट को लेकर कहा, गौरीगंज इतनी हॉट सीट है कि जो बैठे हैं वह, जल जायेंगे, आगामी विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा कि लोगो से सलाह करके प्रत्यासी तय करेंगे.

महिला आरक्षण पर अखिलेश यादव ने कहा, आरक्षण देना सरकार की नीयत में नहीं है, महिलाओं का क्षेत्र बनाया नहीं और आरक्षण की तैयारी कर रहे है, भाजपा के लोग मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जल्द बाजी में आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है, बिना क्षेत्र तय किए कौन चुनाव लड़ेगा.

ये लोग संविधान को नहीं मानते और बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करना चाहते है, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, एक तंत्र पर भरोसा है, जब सब अधिकार छीन लिए तो बाबा साहब के सर पर छतरी लगाने से सम्मान नहीं बढ़ेगा.

सपा मुखिया ने उक्त बातें एक निजी कार्यक्रम में सुल्तानपुर जाते समय अमेठी जिले के मुसाफिरखाने में कहा, इस दौरान भारी मात्रा में सपा समर्थकों ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया, सपा समर्थकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला.

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