अखिलेश यादव बोले - सरदार पटेल ने लगाया था आरएसएस पर प्रतिबंध
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले "सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सांप्रदायिक ताक़त माने जाने वाले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था."
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:13 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित आचार्य नरेंद्र देव की समाधि पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोटि के शिक्षक थे, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को नया रूप देकर आगे बढ़ाया. उनका मानना था कि शांतिपूर्ण क्रांति ही समाज को सही दिशा दे सकती है.
अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नकारात्मक सोच वाली पार्टी है और दरारवादियों का एक गुट है. उन्होंने कहा, "वह राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक गैंग है." सरदार पटेल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके योगदान को इसलिए भी स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक ताकत माने जाने वाले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था.
"बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते" वाली शायराना शैली में तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार भाजपा का सफाया करने का मन बना लिया है.
सपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि "ये लोग यूपी से हटेंगे, तो देश से भी हटेंगे."
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्षों में 500 से अधिक निजी नर्सिंग होम और अस्पताल पंजीकृत हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को कमजोर कर रही है.
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को यह देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा हत्याएं क्यों हो रही हैं और दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित क्यों हैं.