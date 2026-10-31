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अखिलेश यादव बोले - सरदार पटेल ने लगाया था आरएसएस पर प्रतिबंध

आरएसएस पर बरसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव. ( Etv Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित आचार्य नरेंद्र देव की समाधि पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोटि के शिक्षक थे, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को नया रूप देकर आगे बढ़ाया. उनका मानना था कि शांतिपूर्ण क्रांति ही समाज को सही दिशा दे सकती है.

अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नकारात्मक सोच वाली पार्टी है और दरारवादियों का एक गुट है. उन्होंने कहा, "वह राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक गैंग है." सरदार पटेल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके योगदान को इसलिए भी स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक ताकत माने जाने वाले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था. "बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते" वाली शायराना शैली में तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार भाजपा का सफाया करने का मन बना लिया है.