लखनऊ में अखिलेश यादव बोले- रुपया और भाजपा की छवि में गिरावट की होड़ चल रही
अखिलेश यादव ने कहा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था संकट में है. महंगाई बढ़ रही है और आम जनता परेशान है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:06 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को होली-ईद मिलन सौहार्द समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे. कश्मीर से आए बॉलीवुड सिंगर शोएब पन्नू और शहजाद अली को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. वहीं मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को खूब हंसाया. कार्यक्रम के दौरान महावीर जयंती भी मनाई गई.
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रुपया और भाजपा की छवि, दोनों में गिरावट की होड़ चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार और कांड सामने आने के बावजूद कोई इस्तीफा नहीं देता, जिससे पार्टी का नैतिक पतन साफ झलकता है.
अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था संकट में है. महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जनता परेशान है. उन्होंने ऊर्जा संकट और वैश्विक हालात को लेकर सरकार की तैयारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है.
कार्यक्रम के दौरान भगवान महावीर स्वामी की जयंती भी श्रद्धापूर्वक मनाई गई. अखिलेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर जैन समुदाय सहित सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि आज के समय में भगवान महावीर का ‘जियो और जीने दो’ का संदेश बेहद प्रासंगिक है. यह सिद्धांत सह-अस्तित्व, सहनशीलता और शांति का मार्ग दिखाता है. अहिंसा को मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने सभी से इसे अपने जीवन में अपनाने की अपील की.
बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजरतन अम्बेडकर ने अखिलेश यादव को संविधान की प्रति भेंट की. उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही इसकी ताकत है और 140 करोड़ लोगों को एकजुट रखने का काम संविधान ने किया है. उन्होंने कहा कि बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने की कोशिशें हुईं, लेकिन उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए.
डॉ. अम्बेडकर ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के जरिए समाज को जोड़ने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अगर वह इस अभियान का छोटा सा हिस्सा भी बन सकें, तो इसे गर्व की बात मानेंगे. उन्होंने ऐसे आयोजनों को देशभर में करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
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