कन्नौज में अखिलेश यादव बोले- Gen Z से घबराई हुई है बीजेपी, समाज को आपस में लड़ा रही
कन्नौज दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तिर्वा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 9:57 PM IST
कन्नौज : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरे के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. अखिलेश यादव ने बाराबंकी के देवा शरीफ में एक हिंदू व्यक्ति के माथे से तिलक हटाने पर कहा कि यह सब भाजपा की साजिश है. भाजपा समाज को आपस में लड़वाना चाहती है, इसलिए हम सबको होशियार रहने की जरूरत है. अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक वीडियो शेयर किया है. लिखा है- हमारा काम, ख़ुशबू के नाम!
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के मंत्री और विधायक आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यह सब जनता को भ्रमित करने का खेल है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी (ZEN Z) के जागरूक लोगों से घबराई हुई है. जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा हर स्तर पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है.
हमारा काम, ख़ुशबू के नाम! pic.twitter.com/AbJRXJxbRS— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 6, 2026
अखिलेश यादव ने हाल ही में आई एक फिल्म को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, फिल्म का निर्माण और प्रचार पार्टी के इशारों पर हुआ है. फिल्म की अनुमति तो सरकार ने ही दी है. जब विवादित था तो क्यों अनुमति दी. पक्ष में बोलो तो फंसो, विपक्ष मे बोले तो फंसे. फिल्म में भाजपा का पैसा लगा होगा.
केंद्र सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने कहा, बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई ठोस योजना नहीं है. किसानों को कोई वास्तविक राहत नहीं मिली. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों की अनदेखी हुई. उन्होंने कहा कि सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में देश के लोग अमेरिका का दूध और मक्खन खाने को मजबूर होंगे. सरकार ने हजारों मिलियन डॉलर का व्यापार देकर देश की खेती-बाड़ी को नुकसान पहुंचाया है. बजट में न किसानों को राहत मिली, न बेरोजगारों को रोजगार.
