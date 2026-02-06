ETV Bharat / state

कन्नौज में अखिलेश यादव बोले- Gen Z से घबराई हुई है बीजेपी, समाज को आपस में लड़ा रही

कन्नौज दौरे पर अखिलेश यादव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरे के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. अखिलेश यादव ने बाराबंकी के देवा शरीफ में एक हिंदू व्यक्ति के माथे से तिलक हटाने पर कहा कि यह सब भाजपा की साजिश है. भाजपा समाज को आपस में लड़वाना चाहती है, इसलिए हम सबको होशियार रहने की जरूरत है. अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक वीडियो शेयर किया है. लिखा है- हमारा काम, ख़ुशबू के नाम! अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के मंत्री और विधायक आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यह सब जनता को भ्रमित करने का खेल है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी (ZEN Z) के जागरूक लोगों से घबराई हुई है. जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा हर स्तर पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है.