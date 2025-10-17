ETV Bharat / state

यूपी में 37043 बिजली के कनेक्शन क्यों हैं लंबित?, अखिलेश यादव ने बताई ये वजह

प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 8:03 AM IST

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया है. आए दिन होने वाली बिजली कटौती और बिजली दरों में लगातार वृद्धि से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है. पावर कारपोरेशन अपने ही नियमों और कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है.


अभी भी इतने आवेदन लंबित: अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में 10 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच 1.74 लाख नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन हुए, लेकिन बढ़ी हुई दरों के कारण 37,043 आवेदन लंबित रह गए. विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर अंतिम निर्णय आने तक उपभोक्ताओं से वसूली गई धनराशि वापस करने की मांग की है. इस संदर्भ में विद्युत अधिनियम 2003 का हवाला देते हुए कहा गया है कि उपभोक्ता को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का अधिकार है, पर विभागीय मनमानी जारी है.

घाटे की भरपाई की कोशिश: सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन की नीतिगत खामियों से हुए घाटे की भरपाई अब उपभोक्ताओं की जेब से करने की साजिश की जा रही है. नए कनेक्शन के साथ प्रीपेड मीटर को अनिवार्य किया गया है, जबकि सरकार की मंशा बिजली व्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाले करने की है.

सरकार पर लगाए ये आरोप: अखिलेश यादव ने कहा सरकार ने एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया, लेकिन उपभोक्ताओं को महंगी बिजली और घरों पर स्मार्ट मीटर लगाकर लूटना शुरू कर दिया है. गरीबों के लिए अब एक हजार रुपये की जगह छह हजार रुपये में कनेक्शन मिल रहा है. गांवों में 1 किलोवाट लोड का कनेक्शन चार्ज 1,172 रुपये से बढ़कर 6,216 रुपये हो गया है, यानी 5.3 गुना की वृद्धि की गई है.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की शह पर पावर कारपोरेशन अपने एकतरफा निर्णय थोप रहा है. बिना नियामक आयोग की मंजूरी के उपभोक्ताओं पर बढ़ी दरें लागू की जा रही हैं.

सपा प्रमुख ने कहा कि मुनाफाखोरी, चंदा वसूली और ठेकों में कमीशनखोरी के कारण महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है. भाजपा ने ठेले, पटरी, छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और कारखानों तक में बिजली कनेक्शनों में लूट मचा रखी है. आए दिन फाल्ट और बिजली कटौती से व्यवसायिक संस्थानों को भारी नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है. नौकरी देना भाजपा के एजेंडे में नहीं है. इस सरकार से मध्य वर्ग, गरीब और मजदूर सभी त्रस्त हैं.

