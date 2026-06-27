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अयोध्या में लंकाकांड, 40 दिन में 70 बार लूटा...अखिलेश यादव का BJP पर निशाना

राम मंदिर दान गबन मामले में भाजपा पर बोला हमला, राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बताया.

akhilesh yadav ram mandir donation embezzlement case alleging looted 70 times 40 days
अखिलेश यादव ने साधा निशाना. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 7:49 AM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर दावा किया गया है कि राम मंदिर के सीसीटीवी फुटेज से 70 बार चढ़ावा चोरी होने का खुलासा हुआ है.

इस पोस्ट के साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि "हमने तो पहले ही कहा था कि CCTV का नाम ‘चढ़ावा-चोरी TV’ साबित होगा. जिन लोगों ने ‘सत्रह’ बार लूटा वो सैंकड़ों साल से इतिहास में बदनाम हैं, जिन्होंने केवल 40 दिन में ‘सत्तर’ बार लूटा वो तो इतिहास में इस महापाप के लिए सात जन्मों के लिए काले अक्षरों में दर्ज़ हो जाएंगे. ये सोचा जाए जिन्होंने सात हफ़्ते में इतनी चोरी कर ली है, उन्होंने पिछले इतने सालों में कितना चुराया होगा, कितना आपस में बाँटा होगा, कितना चुपके से छुपाया-दबाया होगा और कितना अपने मुखिया तक पहुंचाया होगा. अखंड निंदनीय!


इसके बाद उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आँख का पानी"

अखिलेश यादव ने आगे तंज कसते हुए कहा कि "गणित की पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा जब गिनती में ही हेराफेरी हो गई, सोने-चाँदी में घटतोली हो गई, ज़ेवरातों की चोरी हो गई. उनके चिराग तले अंधेरा नहीं, भ्रष्टाचार का घोर अंधकार भरा पाताल निकाला। लोग उनकी बात पर एतबार करके पछताए हैं, जिन्होंने ख़ुद के ही गुनाहों के मुक़दमे हटाए हैं। वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है?"

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सोशल मीडिया पर साधा निशाना. (etv bharat)

राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लगातार उठाते हुए सपा प्रमुख ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि भाजपा का लंकाकांड अयोध्या में ही होगा. उन्होंने कहा कि "आख़िर दानभक्तों का मुखौटा उतर ही गया क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया. अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का भी अंत होगा और लंकाधिपति का भी. भाजपा के लिए तो अमृतकाल काल बनकर आया है."

अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि"ये सरकार तो कहती थी कि इसके राज में इस्तीफ़े नहीं होते हैं. 'चढ़ावा-चंदा-दान चोरी' से आहत जनता कटाक्ष करते हुए कह रही है कि भाजपाई कह रहे हैं कि हमने कहा था कि इस्तीफ़ा नहीं होता, हमने इस्तीफ़ा नहीं त्यागपत्र दिया है."

उन्होंने आरोप लगाया कि "अभी तो भाजपाई और उनके संगी-साथियों के काले कारनामों, करतूतों और कारगुज़ारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है. बँटवारे की इस लड़ाई में अब इनकी पार्टी, संघ, सभा, परिषद, वाहिनी और ट्रस्ट की टोली’ एक-दूसरे की पोल खोलेगी. इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा अपना झोला-बोरा लेकर इधर-उधर भागें, बार्डर बंद कर दिए जाएं. अभी तो शुरुआत है, अब तो केयर फ़ंड के साथ-साथ अनरजिस्टर्ड लोगों को अपने कुकृत्यों का हिसाब भी देना होगा.भगवान के ऑडिट से भाजपाई-गिरोह बच नहीं पाएगा."


उन्होंने अपने पोस्ट में नीट परीक्षा का भी जिक्र करते हुए लिखा कि "NEET के छात्र कह रहे हैं कि जब इस्तीफ़े शुरू हो गए हैं तो लीकाधिपति का भी करवा दीजिए." इसी क्रम में अखिलेश यादव ने किसानों की समस्याओं को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला. खाद, बीज और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

उन्होंने मांग की कि सरकारी बीजों की गुणवत्ता और उनकी खरीद प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार मुआवजा भी देती है तो उससे किसानों की लागत भी पूरी नहीं होगी. किसान को केवल लागत नहीं बल्कि लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफल खेती की शुरुआत अच्छे बीज से होती है.
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद कृषि विभाग के अधिकारी हमेशा की तरह दूसरे कारणों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को यह भी नहीं मालूम कि प्रदेश में कृषि मंत्री हैं या नहीं. उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो एक मां के दर्द को नहीं सुनते, वे किसानों की व्यथा क्या सुनेंगे. छुट्टा पशुओं से फसलों की रक्षा के लिए रात-दिन मेहनत करने वाले किसान बेहद दुखी हैं.

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