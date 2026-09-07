सहारनपुर मस्जिद विध्वंस पर अखिलेश यादव के सवाल! सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल
न्याय के रास्ते खुले होने के बावजूद इतनी जल्दबाजी क्यों?- अखिलेश यादव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 5:54 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर कई मोर्चों से जोरदार हमला बोला. उन्होंने प्रदेश में लगातार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और चरमराती चिकित्सा व्यवस्था को लेकर भी घिरी हुई है.
सहारनपुर मस्जिद मुद्दा: अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस चोर-डाकुओं और लुटेरों को पकड़ने के बजाय उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, और सहारनपुर जा रहे एक प्रतिनिधिमंडल को हाउस अरेस्ट किए जाने का भी दावा किया. सपा अध्यक्ष ने सरकार पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि दस साल से सत्ता में रहने के बावजूद यह सरकार सांप्रदायिक तनाव और नफरत को बढ़ावा दे रही है. हाल ही में सहारनपुर की एक मस्जिद गिराए जाने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाने का रास्ता मौजूद था, तो महज 12 घंटे के भीतर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी.
जिस दिन सपा की सरकार बनेगी, आपसी भाईचारा और सौहार्द फिर से बहाल किया जाएगा.- अखिलेश यादव, सपा, अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग दोहराई और कहा कि कुछ समुदायों की जनसंख्या को वास्तविकता से कम दिखाया जा रहा है. उन्होंने बनारस, गोरखपुर और प्रयागराज में एक-एक लाख करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद इन शहरों में जलभराव की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईवे निर्माण से भाजपा से जुड़े लोगों की जेबें भरी जा रही हैं. इसके अलावा उन्होंने नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर चिंता जताते हुए बनारस में पकड़ी गई हेरोइन के मामले में भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया.
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