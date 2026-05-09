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अखिलेश यादव का वादा: महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लगेगा सोने का भाला, होगी 2 दिन की छुट्टी

सपा सरकार में बेटियों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा; अखिलेश यादव ने किया लोकलुभावन वादा. ( Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat )

EVM की विश्वसनीयता पर सवाल: अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया और EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि साल लगें या सदी, हम EVM को हटाकर रहेंगे. उन्होंने इंग्लैंड के स्थानीय चुनावों का उदाहरण देते हुए बैलेट पेपर की वकालत की और दावा किया कि स्मार्ट मीटरों की तरह EVM को भी नियंत्रित किए जाने का संदेह बना रहता है.

उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर महाराणा प्रताप जयंती पर दो दिन की सरकारी छुट्टी दी जाएगी. इसके साथ ही गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें सोने का भाला लगाया जाएगा.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव पारंपरिक पगड़ी बांधे और हाथ में तलवार व भाला लिए नजर आए.

हालांकि, उन्होंने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी EVM के रहते हुए भी भाजपा को हराने की क्षमता रखती है. अखिलेश ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि सपा के वोट काटने के लिए फर्जी तरीके से फॉर्म-7 भरवाए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

बेटियों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा: अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जीत का मुख्य आधार 'PDA' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज है. उन्होंने संकल्प लिया कि सपा सरकार बनने पर बेटियों को केजी (KG) से पीजी (PG) तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.

इसके साथ ही उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट को सक्रिय कर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का वादा किया. उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं और एससी-एसटी समुदाय के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.

बीजेपी की नीतियों और निजीकरण का विरोध: भाजपा पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा खुद को समाजवादी दिखाने की कोशिश करती है लेकिन असल में वह पूंजीपतियों की पार्टी है. उन्होंने आशंका जताई कि सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा सकती है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी भविष्य में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने एक आईएएस अधिकारी की छवि खराब किए जाने का मुद्दा उठाया और दोषी उद्योगपति पर कार्रवाई की मांग की. ओमप्रकाश राजभर के बयानों पर उन्होंने 'चल सन्यासी मंदिर में' वाले नारे का जिक्र कर उन पर कटाक्ष किया.

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