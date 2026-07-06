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अखिलेश यादव ने कहा- किसानों को नहीं मिल रही यूरिया-डीएपी, इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से घटा माइलेज

अयोध्या मंदिर चढ़ावा विवाद पर पलटवार: उन्होंने कहा कि अब सरकार उनकी शिकायतें नहीं सुनती, इसलिए न्यायालय ही एकमात्र रास्ता बचा है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर होने वाले हर दुष्प्रचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और अदालत से न्याय की मांग की जाएगी. अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चढ़ावा-चंदा चोरी का गिरोह जनाक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है. उन्होंने देश-विदेश के रामभक्तों, अयोध्या के संतों, उच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष और पीडीए समाज से इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की अपील की.

दुष्प्रचार के खिलाफ कोर्ट जाएगी सपा: उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने जेपीएनआईसी का निर्माण कराया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे बर्बाद कर दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने जेपीएनआईसी पर आधारित एक वीडियो भी चलाया और उसे मीडिया व नेताओं को दिखाया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलिहाबाद के बागवानों ने अखिलेश यादव को 27 पेटी आम भेंट किए. समाजवादी पार्टी और अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार पर अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाने का ऐलान किया.

अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ऐसा कोई बड़ा विकास काम नहीं कर सकी, जिसे उन्हें दिखाया जा सके.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ लखनऊ मंडल के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सियासी हमला बोला. उन्होंने लखनऊ में समाजवादी सरकार के दौरान कराए गए विकास कार्यों को लेकर दावा किया कि बीजेपी सरकार आज भी उन्हीं परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है.

टिकट बंटवारे और असंतुष्ट विधायकों पर बयान: भाजपा प्रवक्ता के उस बयान पर, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि इस मामले के आरोपी टुन्नू यादव की अखिलेश यादव से बातचीत हुई थी, सपा अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि "चोर को चोर ही दिखता है." विधानसभा चुनाव में दलित उम्मीदवारों को अधिक सीटें दिए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया उनकी रणनीति पहले ही भाजपा तक पहुंचा देता है, इसलिए उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सामान्य सीटों पर पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कई विधायक असंतुष्ट हैं और उनके टिकट कटने वाले हैं.

सिविल और बलरामपुर अस्पताल बनेंगे वर्ल्ड क्लास: अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वास्थ्य सेवाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने का वादा: उन्होंने कहा कि सपा छोड़कर भाजपा में गए कई नेताओं को मंत्री पद और राजनीतिक भविष्य को लेकर अब निराशा हाथ लग रही है. स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यदि मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो कई जानें बच सकती हैं. उन्होंने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को हार्ट अटैक आने का जिक्र करते हुए कहा कि समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने से उनकी जान बच सकी. उन्होंने उन्हें अस्पताल पहुंचाने वालों का आभार भी जताया.

सपा के विकास कार्यों की गिनाई लिस्ट: उन्होंने कहा कि लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल और बलरामपुर हॉस्पिटल को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी सरकार ने सूचना विभाग को नई इमारत में स्थानांतरित कर उसकी पुरानी जमीन पर अस्पताल विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन 10 साल में उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ. उन्होंने वादा किया कि यदि उनकी सरकार बनी तो सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है.

मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर घेरा: उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है और इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र समाजवादी सरकार ने विकसित किया. उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो जितनी उनके कार्यकाल में बनी थी, उसके बाद उसका विस्तार नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि आज भी भाजपा सरकार समाजवादी सरकार के कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन कर रही है.

लखनऊ के बीजेपी विधायकों पर अखिलेश यादव बोले- 'हम क्षेत्र नहीं बदलने देंगे, विधायक बदल देंगे'. (Photo Credit: ETV Bharat)

कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे: उन्होंने अमूल प्लांट, पराग डेयरी प्लांट, एचसीएल, आईआईआईटी, डायल-100, पुलिस मुख्यालय, जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती रिवर फ्रंट और शहर में बढ़ाए गए ग्रीन कवर का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी समाजवादी सरकार की देन हैं, जबकि मौजूदा सरकार ने कई परियोजनाओं को उपेक्षित कर दिया. अखिलेश यादव ने दावा किया कि लखनऊ के कई भाजपा विधायक अपना विधानसभा क्षेत्र बदलने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम उन्हें क्षेत्र नहीं बदलने देंगे, विधायक बदल देंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं.

चीन से बढ़ते खतरे पर बड़ी टिप्पणी: कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्याय और अत्याचार चरम पर है और यही सरकार का मॉडल बन गया है. कृषि का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी नहीं मिल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों ने मक्का की खरीद कर कीमतों को प्रभावित किया, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल सका. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आम लोगों की शिकायत है कि इससे वाहनों का माइलेज कम हो रहा है और रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है. विदेश नीति के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि चीन से खतरा लगातार बढ़ता जाएगा. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत की सबसे अधिक जमीन चीन ने ही कब्जाई है.

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