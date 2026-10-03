ETV Bharat / state

सपा में शामिल हुए आकाश अग्रवाल और संजयन त्रिपाठी, अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने पार्टी में शामिल हुए डॉ. आकाश अग्रवाल और डॉ. संजयन त्रिपाठी का स्वागत किया. अखिलेश ने कहा कि दोनों नेताओं को पहले घोषित प्रत्याशियों की सहमति और सहयोग से चुनाव मैदान में उतारा गया है.

कौन कहां से प्रत्याशी: डॉ. आकाश अग्रवाल को आगरा खंड स्नातक क्षेत्र और डॉ. संजयन त्रिपाठी को गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है. अखिलेश ने कहा कि सभी साथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे.



सरकार पर निशाना: अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सरकारी नौकरियों में भेदभाव हो रहा है. उन्होंने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों, शिक्षामित्रों और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना समेत पहले किए गए वादों को पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा. सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करने की बात भी कही.



डॉ. आकाश और गोरखपुर-फैजाबाद से डॉ. संजयन त्रिपाठी सपा प्रत्याशी घोषित (Photo Credit: ETV Bharat)



वोटर लिस्ट दुरुस्त रखने की अपील: अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मतदाता सूची को लगातार जांचने और दुरुस्त रखने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम काटने और जोड़ने को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं. उन्होंने पीडीए रक्षकों से भी बूथ स्तर पर सक्रिय रहने को कहा.



अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना (Photo Credit: ETV Bharat)



पुलिस और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल: अखिलेश ने पुलिस व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया. उन्होंने गोरखपुर में सड़क पर भरे पानी का वीडियो बनाने वाले युवक पर कार्रवाई का भी उदाहरण दिया. एंबुलेंस व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि यह गरीबों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए थी, लेकिन सरकार ने इसे खराब कर दिया. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे अस्पताल बनाए जाएंगे जहां गरीबों से इलाज के लिए पैसा न लिया जाए.







जलभराव को लेकर उन्होंने नालों और जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जिन नालों का निर्माण पानी निकालने के लिए किया गया था, वही बारिश के समय परेशानी का कारण बन रहे हैं. नालों पर रिवर फ्रंट बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को 27 हजार वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है. उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और पीडीए के लोगों से लगातार जुड़ने पर जोर दिया.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर-फैज़ाबाद शिक्षक MLC चुनाव 2026: बीजेपी टिकट के लिए ध्रुव त्रिपाठी और संजयन त्रिपाठी में सीधी टक्कर