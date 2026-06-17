ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने कहा- "बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार, दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना"

उन्होंने गोरखपुर में 500 स्कूल बंद होने, स्वास्थ्य सेवाओं के बदहाल होने और राम मंदिर के कथित दान घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई.

Photo Credit: ETV Bharat
'77 से घटकर 9 रह गए गोरखपुर के स्वास्थ्य केंद्र': अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 4:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर सियासी हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के विकास कार्यों, प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति के साथ-साथ राम मंदिर में हुए कथित दान घोटाले के गंभीर मुद्दे को उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया.

अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में विकास के बड़े-बड़े हवाई दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं. उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही गरीब बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों को सोची-समझी रणनीति के तहत बंद किया जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
अखिलेश यादव ने गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद होने का लगाया आरोप (Photo Credit: ETV Bharat)

गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद: सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि गोरखपुर में अब तक लगभग 500 सरकारी प्राइमरी स्कूल पूरी तरह बंद किए जा चुके हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश में 9 साल और दिल्ली के 12 साल के शासन की यही एकमात्र उपलब्धि है कि आम जनता से जुड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार कमजोर हुई हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गोरखपुर में हाल के दिनों में दलितों के खिलाफ अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. मुख्यमंत्री के सबसे अधिक वीआईपी दौरे गोरखपुर में होने के बावजूद वहां कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.

77 PHC घटकर रह गए मात्र 9: गोरखपुर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पहले गोरखपुर जिले में 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे, जो इस सरकार में घटकर मात्र 9 रह गए हैं. उनका सीधा कहना था कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि गरीब लोगों को महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर होने के लिए मजबूर किया जा सके. इसके साथ ही गोरखपुर मेट्रो परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दस साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद यह परियोजना आज तक धरातल पर शुरू नहीं हो सकी. उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण और उसकी गुणवत्ता पर भी कई गंभीर तकनीकी सवाल उठाए.

किसानों को उचित मुआवजे की मांग: राम मंदिर में कथित दान घोटाले के संवेदनशील मुद्दे पर बोलते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच के लिए गठित SIT की निगरानी कौन कर रहा है, यह भी जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूजनीय साधु-संतों की जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों की जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण का समाजवादी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उन्हें बाजार मूल्य के अनुरूप उचित मुआवजा और सर्किल रेट मिलना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अंडरग्राउंड लोग देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना: कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब वहां प्रशासन पर वोट चोरी का आरोप लगा था, तब अचानक वहां से सीसीटीवी कैमरे गायब कर दिए गए थे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना', अगर चढ़ावे और चंदे से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होगी तो कई बड़े राज सामने आ जाएंगे. प्रदेश में खाद की भारी किल्लत को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि सरकार किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध करा देती है तो विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में कराए जा सकते हैं. राजनीतिक समीकरणों पर टिप्पणी करते हुए सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा के कई विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं.

यह भी पढ़ें- मिशन रोजगार: सीएम योगी ने 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा- आप विकसित भारत के सारथी हैं

TAGGED:

GORAKHPUR PRIMARY SCHOOL CLOSED
RAM MANDIR DONATION SCAM SIT
BJP MLAS RESIGNATION CLAIM
UP ELECTION 2027 SP STRATEGY
AKHILESH YADAV LUCKNOW PC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.