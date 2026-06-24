अखिलेश यादव ने कहा- "अलीगंज हादसे के पीड़ितों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा, राम मंदिर चढ़ावे में चोरी महापाप"
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे में अनियमितताओं के आरोपों और यूपी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 4:45 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर चौतरफा तीखा हमला बोला. अखिलेश यादव ने अलीगंज अग्निकांड, राम मंदिर चढ़ावा विवाद, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, किसानों की समस्याओं और एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया.
सपा अध्यक्ष ने कहा कि अलीगंज की दर्दनाक घटना में बच्चों की जान आसानी से बचाई जा सकती थी, यदि समय रहते वहां सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया होता.
" अगर समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत बच्चों की जान बच जाती। हर दुःख से बड़ा दुःख अपने बच्चे खोने का दुःख है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) June 24, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/CBPwFlDbwP
हादसों से सबक नहीं ले रही सरकार: उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि लखनऊ के रिहायशी इलाके में हुआ यह कोई पहला बड़ा हादसा नहीं है. इससे पहले महाकुंभ के आयोजनों में कई बार आग लगी, लेवाना होटल जलकर खाक हो गया और विकासनगर में भी भीषण अग्निकांड हुआ, लेकिन सरकार ने इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया. लेवाना होटल हादसे के समय प्रशासन द्वारा 24 घंटे के भीतर बुलडोजर चलाने का बड़ा दावा किया गया था, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अलीगंज अग्निकांड के बाद राहत और बचाव कार्यों में भी प्रशासनिक अमले द्वारा भारी लापरवाही बरती गई.
" अलीगंज में जो घटना हुई है, सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, जो हादसा हुआ है वो कोई सामान्य हादसा नहीं है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) June 24, 2026
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बचाव कार्य में लापरवाही और मुआवजे की मांग: अखिलेश यादव ने तकनीकी खामियों को उजागर करते हुए कहा कि मौके पर दीवार तोड़ने के लिए रेस्क्यू टीम के पास आधुनिक उपकरण तक उपलब्ध नहीं थे. वहां कटर के बजाय पारंपरिक हथौड़े से दीवार को तोड़ा जा रहा था, जिससे काफी समय बर्बाद हुआ. यदि समय रहते आधुनिक मशीनों से दीवार काट दी गई होती, तो दम घुटने से मरे कई मासूम बच्चों की जान बच सकती थी. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि सरकार सोती रही और आपदा के समय समय पर जागी नहीं, जबकि अपने बच्चे को खोने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है जिसका दर्द केवल पीड़ित परिवार ही समझ सकता है.
" प्रभु श्री राम के स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सीसीटीवी फुटेज गायब है, उससे भी घटिया काम करा रहे हैं एक के नाम के आगे यादव लगा है तो बता रहे हमारा रिश्तेदार है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) June 24, 2026
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पीड़ितों को 1 करोड़ की सहायता का सुझाव: अखिलेश यादव ने सरकार से पुरजोर मांग की कि इस अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रत्येक बच्चे के पीड़ित परिवार को कम से कम एक-एक करोड़ रुपये का उचित मुआवजा दिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सभी घायलों को समुचित आर्थिक व उच्च स्तरीय चिकित्सा सहायता देने की बात कही. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि मुआवजे के नाम पर आखिर सरकार पीड़ित परिवारों को क्या दे रही है? सरकार को इस पूरे हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करनी चाहिए.
" इस सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया है, ये चाहते हैं वैसे ही बर्बाद हो जाए जैसे इनकी सड़के बर्बाद हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) June 24, 2026
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राम मंदिर चढ़ावे में बड़े घोटाले का आरोप: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं और चोरी के मामले पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील विषय है जो करोड़ों लोगों की अटूट आस्था से सीधा जुड़ा हुआ है. उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि प्रभु राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी करना एक महापाप है. जिन श्रद्धालुओं ने मंदिर के लिए अपना सोना-चांदी दान किया है, यदि वे सामने आकर किसी गड़बड़ी की जानकारी दे रहे हैं तो उनके साहस का स्वागत किया जाना चाहिए. सपा अध्यक्ष ने सियासी गणित समझाते हुए कहा कि यदि 80 लोकसभा सीटों के हर क्षेत्र से औसतन 10 करोड़ का भी चढ़ावा आया होगा, तो यह राशि 800 करोड़ रुपये से ऊपर होती है, जिसकी जांच वर्तमान में SIT कर रही है.
" जो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिये जी रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप, बच्चों का दुःख परिवार वाले ही समझ सकते हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) June 24, 2026
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आदिवासी समाज और लोक कल्याण के लिए घोषणाएं: महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा के PDA फॉर्मूले में 'A' का मतलब पूरी तरह आदिवासी समाज से है और समाजवादी पार्टी इस वंचित वर्ग की हरसंभव मदद करेगी. उन्होंने घोषणा की कि राज्य में सपा की सरकार आने पर आदिवासी समाज के शोषण से जुड़े सभी मामलों की CBI जांच कराई जाएगी. इसके अलावा सभी पात्र आदिवासी परिवारों को लोहिया आवास दिया जाएगा और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग विशेष आयोग का गठन होगा. उन्होंने लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महारानी दुर्गावती की एक भव्य स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करने और सरकार बनने पर केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करने का भी बड़ा वादा किया.
एक्सप्रेसवे और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर घेरा: प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चोट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज सूबे के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहद चिंताजनक और दयनीय है. उन्होंने कहा कि हमने खुद कई अस्पतालों का दौरा किया है, जहां देखकर लगता है कि अब अस्पतालों को ही इलाज की सख्त जरूरत है क्योंकि कई बड़े अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैं. उन्होंने केजीएमयू (KGMU) में बन रही नई इमारतों की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए और निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बनी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की बात कही और कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की वास्तविक मजबूती इस बार की पहली बारिश में ही खुलकर सबके सामने आ जाएगी.
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