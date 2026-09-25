अबकी बार चलेगा वोट का बुलडोजर, रायबरेली में बोले अखिलेश यादव- 2027 में मुकाबला PDA बनाम BJP
अखिलेश यादव ने रायबरेली से फूंका 2027 के चुनावी अभियान का बिगुल, PDA रथ पर दिखा शक्ति प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:51 AM IST
लखनऊ: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रायबरेली से पीडीए रथयात्रा की शुरूआत कर विधानसभा चुनाव 2027 अभियान को धार देने की कोशिश की. लखनऊ से लेकर रायबरेली तक जगह जगह हजारों सपाईयों ने अपने नेता का स्वागत किया. बछरावां सीमा पर चुरुआ स्थित हनुमान मंदिर से भगवान का आशीर्वाद लेकर समाजवादी PDA रथ पर सवार हुए. रास्ते में कई स्थानों पर क्रेन के जरिए उन्हें बड़ी-बड़ी मालाएं पहनाई गईं. रथायात्रा में उमड़ी भीड़ से उत्साहित अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव बीजेपी बनाम पीडीए है. इस बार 'वोट का बुलडोजर' चलेगा.
मुकाबला PDA बनाम BJP
रायबरेली के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि, पूरे प्रदेश में PDA की हवा चल रही है और रायबरेली में मुकाबला PDA बनाम बीजेपी का है. उन्होंने इसे ‘लोधी बनाम योगी’ की लड़ाई तक बताया. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का रायबरेली दौरा। pic.twitter.com/kXIW8LH2T8— Samajwadi Party (@samajwadiparty) September 24, 2026
अखिलेश यादव ने कहा कि PDA सामाजिक आंदोलन है, जिसमें पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को हराया और 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम करने की अपील भी की.
" भारतीय जानता पार्टी pda से घबराई हुई है।”— Samajwadi Party (@samajwadiparty) September 24, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, रायबरेली pic.twitter.com/nguThFnKga
चंदा चोरी, बुलडोजर के बहाने BJP पर निशाना
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है. अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई. नौकरियां निकलीं तो पेपर लीक हुए. उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ कथित अन्याय के मामलों का उल्लेख किया.
" मैं रायबरेली के साथियों से कहना चाहता हूं, यह फॉर्मूला याद रखना, 24 में हराया 27 में हमेशा हमेशा के लिए हरा देंगे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) September 24, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, रायबरेली pic.twitter.com/6vIC5kMFAp
उन्होंने काशी में बुलडोजर कार्रवाई और सहारनपुर में मस्जिद से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र करते हुए भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके विपरीत उन्होंने समाजवादी पार्टी को भाईचारे और सामाजिक एकजुटता की राजनीति करने वाली पार्टी बताया।
आभार रायबरेली! pic.twitter.com/S4SWiKbYsd— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 25, 2026
राहुल लोधी के जरिए समाज को दिया बड़ा संदेश
सपा सुप्रीमो की रायबरेली यात्रा को स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रम से भी जोड़कर भी देखा जा रहा. दरअसल रायबरेली में सपा विधायक राहुल लोधी के साथ हुए विवाद के बाद अखिलेश यादव ने लोधी समाज के लोगों के बीच जाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता लोधी समाज से आते हैं, इसलिए वह उनके घर चाय पीने जाएंगे. कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्होंने रथ यात्रा करने का भी संकेत दिया था.
अखिलेश ने निभाया वादा
चाय पीने के वायदे को निभाते हुए गुरुवार को अखिलेश यादव पीडीए रथ से रायबरेली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सपा विधायक राहुल लोधी के घर मे चाय पिया. इस दौरान राहुल लोधी से अखिलेश यादव ने उस दिन की घटना का ब्यौरा लिया जब उनके और पुलिस के बीच झड़प हुई थी. उस घटना पर अखिलेश ने कहा कि पुलिस सत्ता पक्ष की गुलाम है और उनके इशारे पर दलित और पिछड़ों को परेशान कर रही है. बता दें कि बीती 17 सितंबर को एबीवीपी और सपा छात्र सभा के बीच फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के गेट पर बवाल हुआ था. उसके बाद पुलिस ऑफिस पर आरोप है कि सपा विधायक के साथ पुलिस ने मारपीट की.
लोधी समाज को साधने की कवायद
राजनीतिक विश्लेषक अतहर हुसैन के मुताबिक, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये अखिलेश यादव की पहली प्रमुख रथयात्रा है. उनके मुताबिक रथ पर नीले रंग के साथ ‘PDA’ और ‘जो पीड़ित है, वह PDA है’ जैसे संदेश दिखाई दिए. हुसैन के अनुसार लोधी समाज के बीच पहुंचना और भाषण में ‘लोधी बनाम योगी’ का उल्लेख भी राजनीतिक संदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा.
रायबरेली की जनता और सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं का हार्दिक धन्यवाद!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 24, 2026
जो पीड़ित, वो पीडीए! pic.twitter.com/RT0xXzG3Nx
PDA के जरिए जातीय समीकरण पर फोकस
समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नाहिद लारी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी और अब इसे गति दी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर PDA सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में अखिलेश यादव ने रथ यात्रा की शुरुआत की है.
नाहिद लारी ने कहा कि रथ में कई रंगों का इस्तेमाल किया गया है और नीला रंग भी इसमें शामिल है.
हमारे रंग बढ़ रहे हैं, इसीलिए भाजपा के रंग उड़ रहे हैं। pic.twitter.com/k7IzoGKaFE— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 24, 2026
PDA की काट खोज रही BJP
वहीं राजनीतिक विश्लेषक अतहर हुसैन का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जातीय समीकरण को प्रमुख आधार बनाने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. PDA के अलावा बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के मुद्दे, पेपर लीक, कानून-व्यवस्था और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दे भी पार्टी के चुनावी अभियान में प्रमुख रहने की संभावना है. हालांकि बीजेपी की PDA और जातीय समीकरण को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
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