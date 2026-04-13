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सुलतानपुर: जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद जवान को अखिलेश यादव ने दी श्रद्धान्जलि

सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जवान को अखिलेश यादव ने श्रद्धान्जलि दी
जवान को अखिलेश यादव ने श्रद्धान्जलि दी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:53 PM IST

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सुलतानपुर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी जवान को गोली लगने से बीते रोज इलाज के दौरान मौत हो गयी थी, सैनिक की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय नेताओं ने शहीद के घर पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजिल अर्पित की, इस दौरान, इसौली के विधायक ताहिर खान ने अखिलेश यादव को शहीद के मृत्यु की सूचना दी, जिसके बाद अखिलेश आज शहीद के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजिल दी.


बंधुआकला थाना क्षेत्र के अलीगंज मझना के राधे कृष्ण शुक्ल के पुत्र अखिलेश शुक्ला उर्फ शुभम तीन वर्ष पहले सेना के 33 वर्कशॉप एमी कोर में नायक के पद पर भर्ती हुए थे. मौजूदा समय में वह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे. 28 मार्च को साथियों के साथ एक सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, तभी जवान को गोली लग गई और अखिलेश शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल जवान को इलाज के लिए सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जवान के मौत की सूचना विभाग द्वारा पिता को दी गयी. राधे कृष्ण की तीन संतानों में इकलौते पुत्र सैनिक अखिलेश शुक्ल थे. सैनिक की बड़ी बहन प्रियंका दिल्ली पुलिस में कार्यरत है और छोटी बहन शिवानी सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रयागराज से कर रही है. माता सीमा गृहिणी हैं. पिता सेना में सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. जवान की मौत से घर का इकलौता चिराग बुझ गया.

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ARMY SOLDIER MARTYRED AKHILESH
SOLDIER FROM UP MARTYRED IN KASHMIR
SEARCH OPERATION IN KUPWARA
AKHILESH YADAV ARRIVED IN SULTANPUR

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