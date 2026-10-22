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रामपुर में अखिलेश यादव बोले- आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे, ओवैसी पर कहा- रावण भी वेश-भूषा बदलकर आया था

आजम खान के परिवार से भी मिले अखिलेश यादव. ( Photo Credit; Akhilesh Yadav social media )

रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि किसी राजनीतिक परिवार के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, जितना आजम खान के परिवार के साथ हुआ है. उन्होंने आजम खान पर दर्ज मुकदमों को फर्जी बताते हुए कहा कि सच्चाई को ज्यादा समय तक कैद करके नहीं रखा जा सकता.

अखिलेश ने कहा, षड्यंत्र रचकर किसी को क़ैद में रखनेवाला भी हमेशा अपने दिमाग़ की जेल में डरके मारे बंद रहता है, क्योंकि उसे हर पल यही डर सताता है कि कल को जब सच सामने आयेगा तो उसे अपने किये की सज़ा भुगतनी ही होगी. वो कल की सज़ा के बारे में सोच-सोचकर अंदर-ही-अंदर गलता-डरता रहता है. भ्रष्ट अधिकारी और फ़र्ज़ी मुक़दमे भाजपाई शासन-प्रशासन के दो अहम हथियार हैं. जब भी भाजपा की नाइंसाफ़ी का इतिहास लिखा जाएगा रामपुर का नाम सबसे ऊपर आयेगा.

उन्होंने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साज़िश दरअसल पीडीए से पढ़ाई के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र है. जो हज़ारों स्कूल बंद कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी को क्या छोड़ेंगे. ये दक़ियानूसी नकारात्मक भाजपाई लोग आज़म ख़ान से इसलिए चिढ़ते हैं, क्योंकि ये ख़ुद कभी आज़म साहब की तरह तरक़्क़ीपसंद और सकारात्मक नहीं हो सकते हैं. भाजपा का इल्म और तालिम से छत्तीस का आंकड़ा है. इल्म के मामले में भाजपा सिफ़र है. बदले की भावना रखनेवाली भाजपा को जनता हमेशा के लिए बदल देगी. उन्होंने कहा कि आजम खान का सपना जौहर यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को शिक्षा देना और उनका भविष्य बनाना था. समाजवादी पार्टी आजम खान के इस सपने को पूरा करने का काम करेगी. उन्होंने कहा, भाजपा ने यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश रची है.