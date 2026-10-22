रामपुर में अखिलेश यादव बोले- आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे, ओवैसी पर कहा- रावण भी वेश-भूषा बदलकर आया था
अखिलेश ने कहा, भ्रष्ट अधिकारी और फ़र्ज़ी मुक़दमे भाजपाई शासन-प्रशासन के दो अहम हथियार हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:58 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि किसी राजनीतिक परिवार के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, जितना आजम खान के परिवार के साथ हुआ है. उन्होंने आजम खान पर दर्ज मुकदमों को फर्जी बताते हुए कहा कि सच्चाई को ज्यादा समय तक कैद करके नहीं रखा जा सकता.
अखिलेश ने कहा, षड्यंत्र रचकर किसी को क़ैद में रखनेवाला भी हमेशा अपने दिमाग़ की जेल में डरके मारे बंद रहता है, क्योंकि उसे हर पल यही डर सताता है कि कल को जब सच सामने आयेगा तो उसे अपने किये की सज़ा भुगतनी ही होगी. वो कल की सज़ा के बारे में सोच-सोचकर अंदर-ही-अंदर गलता-डरता रहता है. भ्रष्ट अधिकारी और फ़र्ज़ी मुक़दमे भाजपाई शासन-प्रशासन के दो अहम हथियार हैं. जब भी भाजपा की नाइंसाफ़ी का इतिहास लिखा जाएगा रामपुर का नाम सबसे ऊपर आयेगा.
रामपुर की धरती से आदरणीय आज़म खान साहब के लिए हमारा यही ऐलान है : जो आज़म थे, वो आज़म हैं, वो आज़म रहेंगे। फ़र्ज़ी मुक़दमों में इतनी ताक़त नहीं है कि वो सच को क़ैद कर सकें। षड्यंत्र रचकर किसी को क़ैद में रखनेवाला भी हमेशा अपने दिमाग़ की जेल में डरके मारे बंद रहता है क्योंकि उसे हर पल यही डर सताता है कि कल को जब सच सामने आयेगा तो उसे अपने किये की सज़ा भुगतनी ही होगी। वो कल की सज़ा के बारे में सोच-सोचकर अंदर-ही-अंदर गलता-डरता रहता है। भ्रष्ट अधिकारी और फ़र्ज़ी मुक़दमे भाजपाई शासन-प्रशासन के दो अहम हथियार हैं। जब भी भाजपा की नाइंसाफ़ी का इतिहास लिखा जाएगा रामपुर का नाम सबसे ऊपर आयेगा। जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साज़िश दरअसल पीडीए से पढ़ाई के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र है। जो हज़ारों स्कूल बंद कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी को क्या छोड़ेंगे। ये दक़ियानूसी नकारात्मक भाजपाई लोग आदरणीय आज़म ख़ान जी से इसलिए चिढते हैं क्योंकि ये ख़ुद कभी आज़म साहब की तरह तरक़्क़ीपसंद और सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। भाजपा का इल्म और तालिम से छत्तीस का आँकड़ा है। इल्म के मामले में भाजपा सिफ़र है। बदले की भावना रखनेवाली भाजपा को जनता हमेशा के लिए बदल देगी।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 22, 2026
उन्होंने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साज़िश दरअसल पीडीए से पढ़ाई के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र है. जो हज़ारों स्कूल बंद कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी को क्या छोड़ेंगे. ये दक़ियानूसी नकारात्मक भाजपाई लोग आज़म ख़ान से इसलिए चिढ़ते हैं, क्योंकि ये ख़ुद कभी आज़म साहब की तरह तरक़्क़ीपसंद और सकारात्मक नहीं हो सकते हैं.
भाजपा का इल्म और तालिम से छत्तीस का आंकड़ा है. इल्म के मामले में भाजपा सिफ़र है. बदले की भावना रखनेवाली भाजपा को जनता हमेशा के लिए बदल देगी. उन्होंने कहा कि आजम खान का सपना जौहर यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को शिक्षा देना और उनका भविष्य बनाना था. समाजवादी पार्टी आजम खान के इस सपने को पूरा करने का काम करेगी. उन्होंने कहा, भाजपा ने यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश रची है.
अखिलेश यादव ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तुलना रावण से की है. अखिलेश यादव ने कहा कि रावण ने भी एक दिन के लिए वेश बदलकर सीता माता का हरण किया था, लेकिन यहां तो वर्षों से भेष बदला हुआ है.
आजम खान के स्वास्थ्य के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बेहतर है, लेकिन जेल की परेशानियां बनी हुई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह आजम खान के परिवार से मिलने जा रहे हैं. विपक्ष के इस आरोप पर कि उन्हें चुनाव के समय आजम खान की याद आई है, अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान का परिवार उनके लिए नया नहीं है और उनका रिश्ता पुराना है.
अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य भाजपा को हराना है और पार्टी का हर कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है. उन्होंने पीडीए और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाते हुए भाजपा के सफाए की भविष्यवाणी भी की.
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