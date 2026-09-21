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पूर्व एटा जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को लेकर अखिलेश यादव कह गए बड़ी बात, गरमाई सियासत

पूर्व एटा जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को लेकर अखिलेश यादव कह गए बड़ी बात. ( ईटीवी भारत )

एटा: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके भतीजे सुबोध यादव को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसने से एटा की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. जिसके बाद सोशल मीडिया में तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं. अखिलेश बोले कि सुबोध यादव, उनके चाचा जुगेंद्र बड़े नेता है, पैसे की गर्मी है. वीडियो सामने आया है. सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आने के बाद एटा की सियासत गरम हो गई है. वीडियो सामने आने के बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लोग तरह तरह की पोस्ट और कमेंट कर रहे है. अखिलेश यादव की वायरल आवाज़. (वायरल वीडियो) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा के कद्दावर सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके भतीजे पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह के बेटे सुबोध यादव को लेकर बड़ी बात कही है. हालांकि वीडियो कितनी पुरानी है. इसकी पुष्टि ईटीवी भारत नही करता.