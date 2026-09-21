पूर्व एटा जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को लेकर अखिलेश यादव कह गए बड़ी बात, गरमाई सियासत
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कि सुबोध यादव, उनके चाचा जुगेंद्र बड़े नेता है, पैसे की गर्मी है. वीडियो सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 10:36 AM IST
एटा: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके भतीजे सुबोध यादव को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसने से एटा की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. जिसके बाद सोशल मीडिया में तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं. अखिलेश बोले कि सुबोध यादव, उनके चाचा जुगेंद्र बड़े नेता है, पैसे की गर्मी है. वीडियो सामने आया है.
सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आने के बाद एटा की सियासत गरम हो गई है. वीडियो सामने आने के बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लोग तरह तरह की पोस्ट और कमेंट कर रहे है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा के कद्दावर सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके भतीजे पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह के बेटे सुबोध यादव को लेकर बड़ी बात कही है. हालांकि वीडियो कितनी पुरानी है. इसकी पुष्टि ईटीवी भारत नही करता.
रविवार को ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों में एक नई बहस छिड़ गई है.
अखिलेश यादव वीडियो में कहते नज़र आ रहे भाई ऐसा है, सुबोध और उनके चाचा जुगेंद्र ये सब बड़े नेता है इन लोगों से सुझाव मांग लिया करिए. जाइए अपना जो करना है करो जाके. जब आदमी, पार्टी का कहना नहीं मान नहीं रहा. व्यवहार खराब है, तब हम किससे सिर मारें, ये सब पैसे की गर्मी है. देखिए, जिस पर ज्यादा पैसा हो जाएगा, वह आपको छोड़ कर चला जाएगा.
पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ये बात सपा की आपसी फूट को दर्शा रही है कही न कही आगामी विधान सभा चुनाव में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है.
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल शनिवार को ही एटा और कासगंज की सभी जिला कार्यकारिणी,फ्रंटल संगठनों के समस्त जिलाध्यक्ष कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सदस्य गण, एटा कासगंज की समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यगण, समस्त फ्रंटल संगठनों की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. राजनीतिक विशेषज्ञ कार्यकारिणी भंग करने का यह भी कारण मान रहे हैं.