"यह सामान्य घटना नहीं..." लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, की ₹1 करोड़ मुआवजे की मांग
अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग कैमरे के सामने दिखावटी आंसू बहा रहे थे, कैमरा हटते ही उनकी संवेदनशीलता भी समाप्त हो जाती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 9:06 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचकर अलीगंज अग्निकांड के घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने कहा कि अलीगंज में हुई अग्निकांड की यह घटना सामान्य नहीं है. साथ ही, उन्होंने मांग की कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पास किए गए सभी नक्शों और जारी की गई एनओसी की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को दोबारा होने से रोका जा सके.
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है. यदि निष्पक्ष जांच कराई गई तो भाजपा से जुड़े लोग दोषी पाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बच्चों और नई पीढ़ी की मौत किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख होती है. अखिलेश यादव ने कहा कि अलीगंज का अग्निकांड बेहद दुखद दुर्घटना है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई. उन्होंने कहा कि आग लगने के दौरान बच्चों ने अपने माता-पिता को फोन किया, कई लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन समय रहते मदद नहीं पहुंच सकी. इस हादसे में कई परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया.
'भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के कारण छात्रों की जान चली गई'
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के कारण छात्रों की जान चली गई. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी लखनऊ में कई अग्निकांड हो चुके हैं, जिनमें लोगों की मौत हुई है. उन्होंने हाल में झोपड़ियों में लगी आग और चारबाग क्षेत्र में हुई आगजनी की घटनाओं का भी उल्लेख किया. साथ ही कहा कि लिवाना होटल अग्निकांड को भी कोई नहीं भूल सकता. सपा अध्यक्ष ने कहा कि अलीगंज के रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश में 10 साल से भाजपा सरकार में ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है और भ्रष्टाचार के जरिए एनओसी क्यों जारी की जा रही हैं. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए.
'कैमरे के सामने दिखावटी आंसू बहा रहे थे कुछ लोग'
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कैमरे के सामने दिखावटी आंसू बहा रहे थे और कैमरा हटते ही उनकी संवेदनशीलता भी समाप्त हो जाती है. उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों की 1 करोड़ की आर्थिक सहायता करनी चाहिए. उनके अनुसार पांच लाख रुपये का मुआवजा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों की मौत हुई है वे बेहद होनहार थे. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ऐसे परिवारों की मदद की जाएगी.
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान डायल-100 सेवा इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी कि गांव में बैठा व्यक्ति भी फोन करके पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपात सेवाओं की सहायता प्राप्त कर सके, लेकिन भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को बर्बाद कर दिया. उन्होंने कहा कि डायल-100 के माध्यम से पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं को एकीकृत किया जाना था और शहरों में तीन से चार मिनट के भीतर मौके पर पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया था.
'भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कोई दूसरा काम नहीं'
अखिलेश यादव ने दावा किया कि अलीगंज अग्निकांड स्थल से 100 नंबर या 112 की गाड़ी महज दो से तीन मिनट की दूरी पर रही होंगी, लेकिन फोन तक नहीं उठाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवेदनशील नहीं है. वहीं, अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईटी का गठन सरकार के लिए बचाव का माध्यम बन गया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने खुद को बचाने के लिए एसआईटी बनाई, लेकिन मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी. उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे और चंदे की चोरी के प्रमाण मौजूद हैं. साथ ही, आरोप लगाया कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में आई चांदी की सिलाएं भी गायब हैं और लगभग 200 किलो चांदी का हिसाब नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है.
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