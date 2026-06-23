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"यह सामान्य घटना नहीं..." लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, की ₹1 करोड़ मुआवजे की मांग

लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव का बयान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचकर अलीगंज अग्निकांड के घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने कहा कि अलीगंज में हुई अग्निकांड की यह घटना सामान्य नहीं है. साथ ही, उन्होंने मांग की कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पास किए गए सभी नक्शों और जारी की गई एनओसी की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को दोबारा होने से रोका जा सके. लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव का बयान (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है. यदि निष्पक्ष जांच कराई गई तो भाजपा से जुड़े लोग दोषी पाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बच्चों और नई पीढ़ी की मौत किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख होती है. अखिलेश यादव ने कहा कि अलीगंज का अग्निकांड बेहद दुखद दुर्घटना है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई. उन्होंने कहा कि आग लगने के दौरान बच्चों ने अपने माता-पिता को फोन किया, कई लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन समय रहते मदद नहीं पहुंच सकी. इस हादसे में कई परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया. 'भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के कारण छात्रों की जान चली गई' अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के कारण छात्रों की जान चली गई. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी लखनऊ में कई अग्निकांड हो चुके हैं, जिनमें लोगों की मौत हुई है. उन्होंने हाल में झोपड़ियों में लगी आग और चारबाग क्षेत्र में हुई आगजनी की घटनाओं का भी उल्लेख किया. साथ ही कहा कि लिवाना होटल अग्निकांड को भी कोई नहीं भूल सकता. सपा अध्यक्ष ने कहा कि अलीगंज के रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश में 10 साल से भाजपा सरकार में ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है और भ्रष्टाचार के जरिए एनओसी क्यों जारी की जा रही हैं. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए. 'कैमरे के सामने दिखावटी आंसू बहा रहे थे कुछ लोग'