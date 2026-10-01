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'सपा सरकार बनते ही लोकतंत्र सेनानियों को मिलेंगे 51 हजार'

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का मुद्दा भी उठाया.

लोकतंत्र सेनानियों के लिए ऐलान: अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने बहुत कठिनाइयों और अन्याय-अत्याचार का सामना किया है. उनकी बातें सुनी गई हैं और उनके महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज की महंगाई के दौर में लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली सम्मान राशि बहुत कम है. प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सम्मान राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये की जाएगी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का पूरा इलाज निशुल्क होगा और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान सम्मान दिया जाएगा. इन सभी घोषणाओं को पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा.

जिस काल में PDA पर अत्याचार होगा, वह इमरजेंसी का काल होगा. संविधान बचाने के लिए सभी को मिलकर आगे आना होगा. जिस तरह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर आए थे, वैसा ही दौर आज फिर दिखाई दे रहा है. सरकार को महंगाई रोकने के साथ सरकारी कर्मचारियों की मदद करनी चाहिए.- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, सपा

जलभराव पर सरकार को घेरा: अखिलेश यादव ने लखनऊ और गोरखपुर में जलभराव को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बजट आने के बावजूद नालों की सफाई नहीं हो पाती. बारिश होते ही लखनऊ में जगह-जगह पानी भर जाता है. उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि करीब 45 किलोमीटर की सड़क पर 76 गड्ढे हैं, जबकि इस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

एक कचौड़ी, दो समोसा, भाजपा पर भरोसा नहीं. Gen Z और PDA मिलकर भाजपा को हराएंगे. सरकार सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का काम कर रही है और जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी.- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, सपा

'सपा सरकार बनते ही लोकतंत्र सेनानियों को मिलेंगे 51 हजार' (Photo Credit: ETV Bharat)





प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने माइक्रो आर्ट बनाने वाले नसीम का सम्मान भी किया. उन्होंने बताया कि नसीम का नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है और उन्होंने चावल के दाने पर कलाकृति उकेरी है. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा माइक्रोस्कोपिक मैनेजमेंट भी कर ले, तब भी वह जीत नहीं सकेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक ताने-बाने को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश को नशामुक्त बनाया जाएगा.

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