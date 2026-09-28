लखनऊ में अखिलेश यादव का ऐलान: सपा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन होगी बहाल, शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की कि सपा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन लागू होगी और शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 9:28 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में पार्टी विधायकों और प्रत्याशियों के साथ चुनावी तैयारियों और भावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने सभी पार्टी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी.
पुरानी पेंशन की बहाली का वादा, मानदेय और सेवा सुरक्षा पर लिया फैसला: अखिलेश यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा. उन्होंने याद दिलाया कि सपा सरकार के दौरान वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था. आने वाले समय में फिर से शिक्षकों के मानदेय की उचित व्यवस्था की जाएगी और उनकी सेवा सुरक्षा से जुड़ी धाराओं को बहाल किया जाएगा. उन्होंने शिक्षामित्रों को दोबारा शिक्षक बनाकर पूरा सम्मान देने का वादा भी किया.
मदरसा-संस्कृत शिक्षकों के साथ भेदभाव का आरोप, सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने का ऐलान: अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान होगा और संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने राजकीय विद्यालयों के गिरते स्तर पर चिंता जताते हुए सेमेस्टर सिस्टम को समाप्त करने का ऐलान किया. साथ ही अनुदेशकों, रोजगार सेवकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को भी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही.
शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशियों का परिचय, कार्यकर्ताओं से जीत की अपील: अखिलेश यादव ने शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया. शिक्षक क्षेत्र से लाल बिहारी यादव, सुशील कुमार, प्रकाशचंद्र गुप्ता, कमलेश यादव, दानिश अख्तर और नितिन तोमर को मैदान में उतारा गया है. वहीं स्नातक क्षेत्र से आशुतोष सिन्हा, डॉ. मान सिंह, शशांक यादव, परमिन्दर भाटी और कांति सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकने की अपील की.
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