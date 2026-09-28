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लखनऊ में अखिलेश यादव का ऐलान: सपा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन होगी बहाल, शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक

अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में पार्टी विधायकों और प्रत्याशियों के साथ चुनावी तैयारियों और भावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने सभी पार्टी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी.