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"बटेश्वर कॉरिडोर" के निर्माण कार्य पर अखिलेश यादव ने लगाया आरोप; बोले- "शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई"

आगरा में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनिया का कहना है कि भाजपा सरकार में मंदिरों का जीर्णोद्धार गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है.

अखिलेश यादव
अखिलेश यादव (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:07 PM IST

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आगरा : समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. इस बार पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए ‘बटेश्वर कॉरिडोर’ के निर्माण कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाया है. जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया कि वीडियो में बिना बेस तैयार किए सीधे मिट्टी पर ही PCC डालते हुए दिखाया जा रहा है.

सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो अपलोड करके पोस्ट किया. जिसमें सपा मुखिया ने बटेश्वर कॉरिडोर के निर्माण कार्य में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सपा मुखिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 'बटेश्वर कॉरिडोर' के काम में खराब गुणवत्ता के कॉन्क्रीट और पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में डिजाइन से जुड़ीं खामियां हैं. जिनकी कई बार लिखित शिकायतें की जा चुकी हैं. इसके बाद भी इस बारे में कोई ना तो ध्यान दिया गया और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि जांच की मांग के बावजूद सुनवाई नहीं की जा रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में जब कोई ईमानदार नागरिक आवाज उठाता है तो उसके फोन पर दूसरी तरफ से धमकी की आवाज आ जाती है. भाजपा राज में सुनवाई की जगह धमकाई हो रही है!

"मंदिरों का जीर्णोद्धार गुणवत्ता के साथ किया जा रहा" : आगरा में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनिया का कहना है कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में लगातार मंदिरों का जीर्णोद्धार गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल कराती रही. अपनी सरकारों में बटेश्वर के मंदिरों की याद नहीं आई. उन्होंने कहा कि अपने शासन काल में सैफई के किसी मंदिर में ही काम करा देते, अब बेवजह सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते रहते हैं.

यह भी पढ़ें : बदायूं में अखिलेश यादव ने कहा- "गंगा एक्सप्रेसवे की क्वालिटी बेहद खराब, चल रहे हैं बहुत कम वाहन"

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