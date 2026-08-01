ETV Bharat / state

"बटेश्वर कॉरिडोर" के निर्माण कार्य पर अखिलेश यादव ने लगाया आरोप; बोले- "शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई"

आगरा : समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. इस बार पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए ‘बटेश्वर कॉरिडोर’ के निर्माण कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाया है. जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया कि वीडियो में बिना बेस तैयार किए सीधे मिट्टी पर ही PCC डालते हुए दिखाया जा रहा है.



सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो अपलोड करके पोस्ट किया. जिसमें सपा मुखिया ने बटेश्वर कॉरिडोर के निर्माण कार्य में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सपा मुखिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.









सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 'बटेश्वर कॉरिडोर' के काम में खराब गुणवत्ता के कॉन्क्रीट और पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में डिजाइन से जुड़ीं खामियां हैं. जिनकी कई बार लिखित शिकायतें की जा चुकी हैं. इसके बाद भी इस बारे में कोई ना तो ध्यान दिया गया और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि जांच की मांग के बावजूद सुनवाई नहीं की जा रही है.